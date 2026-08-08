अगस्त क्रांति दिवस: वह रात जब गांधी ने कहा- ‘करो या मरो’, सुबह होते ही पूरा देश बन गया आंदोलन

August Kranti : 8 अगस्त 1942 की वह शाम… मुंबई का आसमान शायद बाकी दिनों जैसा ही था। लेकिन जमीन पर हिंदुस्तान करवट ले रहा था। ब्रिटिश हुकूमत को अंदाजा था कि कांग्रेस की बैठक में कुछ बड़ा होने वाला है। हजारों लोग मुंबई के उस मैदान के आसपास जमा थे, जहां भारत के भविष्य का फैसला लिखा जाने वाला था। उस दिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। महात्मा गांधी ने देशवासियों से साफ कहा-‘करो या मरो।’ यही वह क्षण था, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ दिया। अगले दिन सुबह तक गांधीजी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों को लगा कि नेतृत्व को जेल में डालकर आंदोलन को दबा दिया जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उलटा।