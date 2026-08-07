भारत छोड़ो आंदोलन: जब गांधी के एक आह्वान ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत, जानिए कैसे एकजुट हुआ था देश

9 अगस्त की सुबह होते-होते महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद सहित लगभग पूरा कांग्रेस नेतृत्व गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खान महल में नजरबंद रखा गया। यहीं कैद के दौरान 15 अगस्त 1942 को उनके निजी सचिव महादेव देसाई का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, और डेढ़ साल बाद 22 फरवरी 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का भी वहीं देहांत हुआ। दोनों की समाधियां आज भी आगा खान महल परिसर में स्थित हैं।