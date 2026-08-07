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बारिश में चाय के साथ क्या खाएं? देशभर के 7 अनोखे स्नैक्स कॉम्बिनेशन

क्या आप जानते हैं कि बारिश की ठंडी फुहारों के साथ चाय का एक नया स्वादिष्ट साथी भी हो सकता है? आइए जानें उन खास स्नैक्स के बारे में जो आपकी चाय के साथ बारिश को और भी मजेदार बना देंगे।
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 07, 2026

Monsoon Tea Snacks

बारिश में चाय के साथ कौन-से सनैक्स खाएं? (फोटोः एआई)

बारिश की ठंडी फुहारों में जब चाय की चुस्की और स्नैक्स का संगम होता है, तो वह अनोखा स्वाद एक एहसास बन जाता है। हर कोने में, चाहे घर की रसोई हो या सड़क किनारे की चाय की दुकान, यह जोड़ी मानसून की यादों को ताजा कर देती है। आइए जानते हैं, देश भर के कुछ अनूठे स्नैक्स-कॉम्बिनेशन, जो बारिश में चाय के साथ खास आनंद देते हैं।

पारंपरिक और लोकप्रिय संयोजन

सबसे पहले, पारंपरिक लेकिन सबसे लोकप्रिय जोड़ी, चाय और पकोड़े की बात करते हैं। बारिश की ठंडी हवा में गरमा-गरम मसाला चाय और कुरकुरे पकोड़े जैसे प्याज या मिक्स वेजिटेबल पकोड़े, एक-दूसरे के स्वाद को बढ़ा देते हैं। यह स्वाद बचपन की यादों, बारिश की मिट्टी की खुशबू और सांस्कृतिक जुड़ाव का मिश्रण है।

नए और दिलचस्प संयोजन

अब कुछ नए और दिलचस्प संयोजन (Combination) भी उभर रहे हैं। उदाहरण के लिए, स्वीट पोटैटो को सौंफ, काली मिर्च और अदरक वाली चाय के साथ परोसा जाता है, यह मसालेदार चाय स्वाद को और भी खास बना देती है। इसी तरह, हिबिस्कस टी के साथ कॉलीफ्लावर चीज बाइट्स का संयोजन भी मॉनसून की शामों में एक नया अनुभव देता है।

क्षेत्रीय और आधुनिक स्नैक्स

कुछ और दिलचस्प विकल्पों में शामिल हैं केले और मेथी के भजिया, जिन्हें लेमनग्रास-मिंट चाय के साथ परोसा जाता है। इसमें भजिया की मिठास और चाय की ताजगी का अनूठा मेल होता है। शक्करपारा को तुलसी-इलायची चाय के साथ परोसना भी एक पारंपरिक और स्वादिष्ट संयोजन है।

इसके अलावा, कुछ क्षेत्रीय और आधुनिक स्नैक्स भी बारिश में चाय के साथ खूब पसंद किए जाते हैं। जैसे ब्रेड पकोड़ा, प्याज के रिंग्स, होममेड भेल पुरी, रोस्टेड मखाना, स्वीट बॉन्डा, चटपटा टॉर्टिला और चीज पापड़ी, ये सभी स्नैक्स बारिश की शामों में चाय के साथ आनंद बढ़ा देते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों के खास स्नैक्स

देश के विभिन्न हिस्सों में भी कुछ खास स्नैक्स लोकप्रिय हैं। महाराष्ट्र में मिक्सचर (सेव, बूंदी, भुने चने, मूंगफली और करी पत्तों का मिश्रण) मसाला चाय या फिल्टर कॉफी के साथ खूब पसंद किया जाता है। वहीं, उत्तर भारत में प्याज पकोड़ा, मठरी, पातरा और चुरा मटर जैसे स्नैक्स चाय के साथ परोसे जाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में चुरा मटर और ठेकुआ जैसे पारंपरिक स्नैक्स भी बारिश में चाय के साथ आनंद देते हैं।

स्नैक्स और चाय के जोड़ की तालिकाः

स्नैकजोड़ी गई चायखास बात
स्वीट पोटैटोसौंफ-काली मिर्च-अदरक चायमसाले और मीठास का संतुलन
कॉलीफ्लावर चीज बाइट्सहिबिस्कस टीफूलों जैसा स्वाद, हल्का और ताजा
केला-मेथी भजियालेमनग्रास-मिंट चायमीठा और ताजा संयोजन
शक्करपारातुलसी-इलायची चायपारंपरिक स्वाद, आरामदायक
मिक्सचर (महाराष्ट्र)मसाला चाय / फिल्टर कॉफीकुरकुरा, मसालेदार, सांस्कृतिक
प्याज पकोड़ा, मठरी, पातरामसाला चायक्लासिक उत्तर भारतीय स्वाद
चुरा मटर, ठेकुआ (बिहार/UP)चायक्षेत्रीय परंपरा और स्वाद

मिलती है मानसिक संतुष्टि

इन स्नैक्स-कॉम्बिनेशन का आकर्षण स्वाद के साथ ही मानसून की यादों, सांस्कृतिक जुड़ाव और मौसम की ताजगी में भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठंडी बारिश में गर्म और कुरकुरे स्नैक्स और चाय का संयोजन शरीर को गर्माहट और मानसिक संतुष्टि दोनों देता है।

आप अपने स्वाद और उपलब्ध सामग्री के अनुसार इन संयोजनों को आजमा सकते हैं। चाहे आप पारंपरिक पकोड़े पसंद करें या कुछ नया, हर विकल्प बारिश की शाम को खास बना सकता है।

अगली बार जब बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ें और चाय की खुशबू घर में फैल जाए, तो इन अनूठे स्नैक्स-कॉम्बिनेशन में से कोई एक चुनकर अपनी शाम को आप और भी यादगार बना सकते हैं।

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Updated on:

07 Aug 2026 09:48 pm

Published on:

07 Aug 2026 09:48 pm

Hindi News / Patrika+ / बारिश में चाय के साथ क्या खाएं? देशभर के 7 अनोखे स्नैक्स कॉम्बिनेशन

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