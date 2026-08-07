बारिश में चाय के साथ क्या खाएं? देशभर के 7 अनोखे स्नैक्स कॉम्बिनेशन

देश के विभिन्न हिस्सों में भी कुछ खास स्नैक्स लोकप्रिय हैं। महाराष्ट्र में मिक्सचर (सेव, बूंदी, भुने चने, मूंगफली और करी पत्तों का मिश्रण) मसाला चाय या फिल्टर कॉफी के साथ खूब पसंद किया जाता है। वहीं, उत्तर भारत में प्याज पकोड़ा, मठरी, पातरा और चुरा मटर जैसे स्नैक्स चाय के साथ परोसे जाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में चुरा मटर और ठेकुआ जैसे पारंपरिक स्नैक्स भी बारिश में चाय के साथ आनंद देते हैं।