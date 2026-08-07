वैदिक युग से आज तक, जानें खिचड़ी का सफर और इसकी अनकही कहानी

सांकेतिक इमेज (सोर्स- gemini)
खिचड़ी, चावल और दाल का वह सरल मिश्रण है, जो हमारे घरों से लेकर त्योहारों तक, हर भारतीय की थाली में अपनी जगह बनाए हुए है। यह सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और पोषण का प्रतीक है। ऋग्वेद में 'कृषर' नामक व्यंजन का उल्लेख मिलता है, जो विभिन्न अनाजों को मिलाकर बनाया जाता था। यह खिचड़ी के प्राचीन इतिहास को दर्शाता है। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि प्राचीन काल में चावल और दाल को एक साथ खाया जाता था।
14वीं सदी में मराकेश के यात्री इब्न बतूता ने भारत में चावल और मूंग दाल से बनी खिचड़ी का जिक्र किया, जिसे स्थानीय लोग रोजाना खाते थे। 15वीं सदी में रूसी यात्री अफानासिय निकितिन ने भी इस व्यंजन का उल्लेख किया है।
16वीं सदी में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में खिचड़ी की 7 विविधताओं का वर्णन 'ऐन-ए-अकबरी' में मिलता है, जो इस व्यंजन की लोकप्रियता और विविधता को दर्शाता है।
राजस्थान और हरियाणा में बाजरे की खिचड़ी एक पारंपरिक व्यंजन है, जो स्थानीय संस्कृति और भूगोल से गहराई से जुड़ा है। हैदराबाद में खिचड़ी को 'खिचड़ी-खट्टा' के रूप में परोसा जाता है। यह एक सूखी खिचड़ी होती है जिसे तिल-पीनट की खट्टी चटनी के साथ सुबह के नाश्ते में खाया जाता है।
आयुर्वेदिक ग्रंथों में 'कृष्र' (खिचड़ी) को एक टॉनिक और सुपाच्य भोजन माना गया है, जो वात और कफ दोष को शांत करता है और कमजोरी दूर करता है।
खिचड़ी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स का संतुलित मिश्रण होता है, जो इसे एक संपूर्ण भोजन बनाता है। हल्के मसाले जैसे हल्दी और जीरा पाचन में मदद करते हैं और सूजन कम करते हैं। फाइबर की मौजूदगी से यह कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में राहत देता है।
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ICDS) के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में खिचड़ी को पोषण संबंधी सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। एक 200 ग्राम की सर्विंग में लगभग 300 किलो कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन होता है। हालांकि, इसमें आयरन और विटामिन A की कमी होती है।
खिचड़ी को अक्सर भारत का 'राष्ट्र व्यंजन' कहा जाता है। हालांकि इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय व्यंजन घोषित नहीं किया गया है। यह व्यंजन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है। हर घर में, हर अवसर पर, हर उम्र के लोगों के लिए यह अपनत्व का प्रतीक है।
हाल ही में प्रकाशित एक शोध में बताया गया है कि खिचड़ी सिर्फ आरामदायक भोजन नहीं, बल्कि एक पोषण-निर्मित व्यंजन है, जिसमें अनाज, दाल, तापीय समय और वसा का वैज्ञानिक संतुलन होता है। यह अध्यन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, 2026 में प्रकाशित किया गया है। खिचड़ी व्यंजन न केवल हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है, बल्कि स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक जुड़ाव का भी प्रतीक है। आप अगली बार जब खिचड़ी बनाएं, तो यह सोचिए कि आप सिर्फ खाना नहीं बना रहे है, बल्कि एक हजार साल पुरानी परंपरा को जी रहे हैं।
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