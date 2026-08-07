वैदिक युग से आज तक, जानें खिचड़ी का सफर और इसकी अनकही कहानी

हाल ही में प्रकाशित एक शोध में बताया गया है कि खिचड़ी सिर्फ आरामदायक भोजन नहीं, बल्कि एक पोषण-निर्मित व्यंजन है, जिसमें अनाज, दाल, तापीय समय और वसा का वैज्ञानिक संतुलन होता है। यह अध्यन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, 2026 में प्रकाशित किया गया है। खिचड़ी व्यंजन न केवल हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है, बल्कि स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक जुड़ाव का भी प्रतीक है। आप अगली बार जब खिचड़ी बनाएं, तो यह सोचिए कि आप सिर्फ खाना नहीं बना रहे है, बल्कि एक हजार साल पुरानी परंपरा को जी रहे हैं।