क्या आपको अपना लोन रीसेट करना चाहिए? जानिए EMI पर RBI की नई गाइडलाइंस

RBI ने अगस्त 2023 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें EMI आधारित फ्लोटिंग रेट पर्सनल लोन के लिए ‘रिसेट’ यानी ब्याज दर बदलने पर मिलने वाले विकल्पों की रूपरेखा दी गई थी। इसमें कहा गया था कि लोन लेते समय आपको यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि यदि बेंचमार्क रेट बढ़ता है तो EMI या लोन की अवधि (टेन्योर) में बदलाव हो सकता है। साथ ही, ब्याज दर बदलने पर आपको फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट पर स्विच करने का विकल्प भी मिलना चाहिए, और यह विकल्प कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है, यह बैंक की बोर्ड-स्वीकृत नीति में निर्धारित होगा।