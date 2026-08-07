‘स्मार्ट सिटी’ का जलजमाव vs असम का जल प्रलय: क्या है भारत में बाढ़ की असली वजह?

तटबंधों का आधुनिक जीर्णोद्धार: पारंपरिक तटबंधों के स्थान पर आधुनिक तकनीक का उपयोग करके मजबूत और टिकाऊ तटबंध बनाना।



वेटलैंड्स का संरक्षण: प्राकृतिक जल निकायों और बील (असम और बंगाल के बाढ़ के मैदानों में स्थिर पानी वाली झील जैसी आर्द्रभूमि को भी स्थानीय भाषा में 'बील' (Beel) कहा जाता है। ) का पुनरुद्धार करना ताकि वे अतिरिक्त जल को सोख सकें।



उन्नत पूर्वानुमान प्रणाली: सटीक मौसम और बाढ़ पूर्वानुमान की तकनीक को मजबूत करना ताकि समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।