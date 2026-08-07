AI और डेटा के जादू से बदलेगा खेती का चेहरा, क्या आप स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए तैयार हैं?

छोटे किसानों के लिए स्मार्ट उपकरण महंगे हो सकते हैं। इसलिए, इन तकनीकों को गांवों तक पहुंचाने में पंचायतों, कृषि विभागों और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका अहम है। गांवों में स्मार्ट खेती को सफल बनाने के लिए पंचायत स्तर पर डिजिटल प्रशिक्षण शिविर, किसान क्लब और मोबाइल वैन जैसे माध्यम काम आ सकते हैं। पंचायतों को चाहिए कि वे किसानों को AgriStack, Bharat‑VISTAAR और Smart Farming ऐप्स से जोड़ें। साथ ही, मिट्टी और मौसम डेटा को स्थानीय भाषा में समझकर साझा करें। अगर पंचायतें इन तकनीकों को अपनाएं, तो खेती में लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसान की आमदनी सुधरेगी।