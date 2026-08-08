GDP बढ़ रही है, फिर भी जेब पर असर क्यों नहीं दिखता? समझिए भारत की जीडीपी का आपसे सीधा कनेक्शन

India GDP: भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और उसकी GDP लगातार बढ़ रही है। लेकिन आम आदमी के लिए असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि देश की GDP कितनी है, बल्कि यह है कि इस बढ़ती अर्थव्यवस्था का असर उसकी नौकरी, कमाई, महंगाई, घर के खर्च और जीवन स्तर पर कितना पड़ रहा है। यही वजह है कि GDP को समझना जरूरी है। क्योंकि GDP सिर्फ अर्थशास्त्र की किताब का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह देश में एक साल के दौरान पैदा होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की आर्थिक गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। World Bank के अनुसार GDP घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की आर्थिक गतिविधि को मापने का प्रमुख पैमाना है।