GDP बढ़ रही है, फिर भी जेब पर असर क्यों नहीं दिखता? समझिए भारत की जीडीपी का आपसे सीधा कनेक्शन

India GDP: क्या आप जानते हैं देश की जीडीपी का आपसे और आपकी जेब से क्या है कनेक्शन? (AI Creative)
India GDP: भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और उसकी GDP लगातार बढ़ रही है। लेकिन आम आदमी के लिए असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि देश की GDP कितनी है, बल्कि यह है कि इस बढ़ती अर्थव्यवस्था का असर उसकी नौकरी, कमाई, महंगाई, घर के खर्च और जीवन स्तर पर कितना पड़ रहा है। यही वजह है कि GDP को समझना जरूरी है। क्योंकि GDP सिर्फ अर्थशास्त्र की किताब का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह देश में एक साल के दौरान पैदा होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की आर्थिक गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। World Bank के अनुसार GDP घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की आर्थिक गतिविधि को मापने का प्रमुख पैमाना है।
GDP यानी Gross Domestic Product (सकल घरेलू उत्पाद)। सरल भाषा में कहें तो एक साल में देश की सीमा के अंदर जितनी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं पैदा होती हैं, उनकी कुल आर्थिक कीमत GDP में दिखाई देती है। किसान की फसल, फैक्ट्री में बनी कार, मोबाइल फोन, अस्पताल की सेवा, बैंकिंग, होटल, परिवहन और आईटी जैसी सेवाएं, इन सभी की आर्थिक गतिविधियां GDP में योगदान देती हैं।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। GDP बढ़ना और हर व्यक्ति की आय बढ़ना एक ही बात नहीं है। भारत की आबादी बहुत बड़ी है। इसलिए देश की कुल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने के बावजूद प्रति व्यक्ति उपलब्ध आर्थिक उत्पादन और आय का स्तर विकसित देशों की तुलना में काफी कम हो सकता है।
भारत के नई GDP सीरीज के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक GDP 322.58 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में यह 299.89 लाख करोड़ थी।
वास्तविक GDP की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत आंकी गई है। वहीं मौजूदा कीमतों पर यानी nominal GDP 345.47 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जिसमें 8.6 प्रतिशत की वृद्धि है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अभी काफी मजबूत है।
लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2025-26 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP 2,27,065 रुपए आंकी गई है। प्रति व्यक्ति GDP का मतलब है कि कुल GDP को आबादी से भाग देने पर औसतन कितनी आर्थिक गतिविधि प्रति व्यक्ति आती है। यह किसी व्यक्ति की वास्तविक जेब में आने वाली आय नहीं है, लेकिन इससे देश के औसत आर्थिक स्तर को समझने में मदद मिलती है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका कोई जादुई आंकड़ा नहीं है। किसी भी देश के लिए 'GDP इतनी प्रतिशत होनी ही चाहिए' ये कहना सही नहीं होगा। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं पहले से बहुत बड़ी होती हैं, उनकी आबादी और उत्पादकता अलग होती है और इसलिए उनकी सामान्य वृद्धि दर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था से कम हो सकती है।
भारत के लिए लंबे समय तक लगभग 6-8 प्रतिशत के आसपास मजबूत वास्तविक GDP ग्रोथ बनाए रखना आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन केवल तेज विकास पर्याप्त नहीं है। भारत को साथ-साथ चाहिए, तेज रोजगार वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, नियंत्रित महंगाई, उत्पादक निवेश, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा, कम असमानता भी। यही 'अच्छी GDP ग्रोथ' और केवल 'बड़ी GDP' के बीच का अंतर है।
IMF के अप्रैल 2026 के World Economic Outlook में भारत की 2026 की वास्तविक GDP वृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान था। IMF ने जुलाई 2026 में भी भारत की मध्यम अवधि की वृद्धि करीब 6.5 प्रतिशत के आसपास रहने की बात कही।
यह बड़ा दिलचस्प सवाल है। दरअसल World Bank के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, इस तुलना से भारत की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आती हैं। कुल GDP के मामले में भारत बहुत बड़ा है, लेकिन प्रति व्यक्ति GDP के मामले में अभी काफी पीछे है। यही वजह है कि भारत की GDP का आकार देखकर यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि भारत के हर नागरिक की आर्थिक स्थिति अमेरिका या जर्मनी जैसी हो गई है।
कुल GDP के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। 2024 में उसकी GDP करीब 28.75 ट्रिलियन थी। चीन करीब 18.74 ट्रिलियन के साथ दूसरे स्थान पर था और भारत करीब 3.91 ट्रिलियन पर था। लेकिन यदि सवाल हो कि प्रति व्यक्ति GDP सबसे ज्यादा कहां है, तो तस्वीर बदल जाती है। World Bank के 2024 आंकड़ों में लक्जमबर्ग की प्रति व्यक्ति GDP करीब 137,782 थी, जबकि भारत की करीब 2,695। इसलिए 'सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था' और 'सबसे अमीर औसत नागरिक' एक ही चीज नहीं हैं।
GDP में मजबूत और टिकाऊ वृद्धि होने पर अर्थव्यवस्था में उत्पादन, निवेश और आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसका असर कई रास्तों से आम आदमी तक पहुंचता है।
लेकिन यह प्रभाव अपने आप नहीं होता। यदि GDP बढ़ रही हो लेकिन, रोजगार और मजदूरी उसी गति से न बढ़ें, तो आम परिवार को आर्थिक विकास का फायदा सीमित महसूस हो सकता है।
अगर वास्तविक GDP लगातार धीमी हो या घटने लगे, तो अर्थव्यवस्था में मांग और उत्पादन कमजोर पड़ सकता है। कंपनियां निवेश रोक सकती हैं, नई भर्तियां कम हो सकती हैं और सरकारी राजस्व पर दबाव आ सकता है। लेकिन GDP में एक तिमाही की गिरावट का अर्थ यह नहीं कि हर नागरिक तुरंत गरीब हो गया। अर्थव्यवस्था के अलग-अलग हिस्सों पर इसका असर अलग हो सकता है। इसीलिए अर्थव्यवस्था को समझने के लिए GDP के साथ रोजगार, महंगाई, प्रति व्यक्ति आय, खपत और निवेश जैसे आंकड़ों को भी देखना जरूरी है।
ऐसा नहीं है। World Bank भी कहता है कि GDP आर्थिक गतिविधि को मापने का उपयोगी पैमाना है, लेकिन यह पर्यावरणीय नुकसान, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और भविष्य की आर्थिक क्षमता पर पड़ने वाले असर को पूरी तरह नहीं दिखाता।
अगर किसी शहर में प्रदूषण बढ़ने के बावजूद उद्योग और आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, तो GDP बढ़ सकती है। लेकिन प्रदूषण से स्वास्थ्य पर होने वाली लागत GDP में उसी तरह नहीं दिखाई देती।
इसी तरह घर में किया जाने वाला बिना वेतन का काम भी GDP में पूरी तरह दर्ज नहीं होता। World Bank के अनुसार unpaid care और घरेलू काम का बड़ा आर्थिक मूल्य है, लेकिन पारंपरिक GDP माप में यह काफी हद तक अदृश्य रहता है।
भारत के लिए सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि GDP 6%, 7% या 8% बढ़ रही है। असल में सवाल यह होना चाहिए कि क्या GDP की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय बढ़ा रही है? क्या पर्याप्त और बेहतर रोजगार बन रहे हैं? क्या महंगाई आय की बढ़त को खा तो नहीं रही? क्या विकास का फायदा गरीब और मध्यम वर्ग तक पहुंच रहा है? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर हो रहे हैं? क्या प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किए बिना
World Bank के मुताबिक GDP प्रति व्यक्ति आर्थिक विकास का एक सामान्य पैमाना है, लेकिन यह यह नहीं बताता कि विकास का लाभ समाज में किस तरह बंट रहा है। इसलिए भारत की असली आर्थिक सफलता तब मानी जाएगी जब, बड़ी GDP के साथ बड़ी प्रति व्यक्ति आय, ज्यादा उत्पादक रोजगार, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं और व्यापक आर्थिक अवसर भी पैदा हों। GDP देश की अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर है, लेकिन पूरे देश की सेहत जानने के लिए सिर्फ थर्मामीटर काफी नहीं।
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