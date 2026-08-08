चटपटी चाट का सफर: चाट की प्लेट में छिपा है सदियों का इतिहास, यमुना से जुड़ी कहानी कितनी सच?

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
हर चटपटी चाट का अपना अलग स्वाद है। पर, क्या आप इस 'चाट' कहानी जानते हैं। एक ऐसा सफर जो सदियों पुरानी परंपराओं से निकलकर आज की गलियों और प्लेटों तक पहुंचा है। यह कहानी सिर्फ स्वाद की नहीं, बल्कि संस्कृति, इतिहास और जीभ की जरूरत की भी है।
दही वड़ा (जिसे दही भल्ला भी कहते हैं) की जड़ें 12वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ 'मानसोल्लास' में मिलती हैं, जिसे राजा सोमेश्वर तृतीय ने रचा था। इस ग्रंथ में इस व्यंजन को 'क्षीरवट' नाम से दर्ज किया गया है, जिसमें वड़ों को दूध, दही या चावल के पानी में भिगोकर परोसा जाता था। यह आज की चाट की शुरुआती झलक हो सकती है।
खाद्य इतिहासकार के.टी. आचाय ने इसी ग्रंथ में 'पुरिका' नामक तली हुई अनाज की रोटी का भी उल्लेख किया है, जो आज की पापड़ी चाट की पूर्वरूप मानी जा सकती है। कुछ लोकप्रिय स्रोतों में यह भी कहा जाता है कि दही वड़े जैसे व्यंजन का वर्णन 500 ईसा पूर्व के साहित्य में मिलता है, हालांकि इस दावे की पुष्टि करने वाला कोई ठोस प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे एक प्रचलित मान्यता के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
एक लोकप्रिय किंवदंती यह भी है कि 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में यमुना नदी के दूषित पानी से बचने के लिए उनके चिकित्सकों ने मसालेदार और तली हुई चीजें खाने की सलाह दी, जिससे चाट की शुरुआत हुई। यह ध्यान देने योग्य है कि इस कहानी के कई अलग-अलग संस्करण प्रचलित हैं - कुछ इसे शाहजहां की सेना के यमुना किनारे पड़ाव के दौरान फैली महामारी से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे शाहजहां की निजी बीमारी के दौरान दी गई हल्के, मसालेदार भोजन की चिकित्सकीय सलाह से।
यह पूरी घटना किसी ऐतिहासिक दस्तावेज से प्रमाणित नहीं है और इसे सत्यापित इतिहास के बजाय एक व्यापक रूप से सुनाई जाने वाली किंवदंती के रूप में ही लिया जाना चाहिए। इसके उलट, खाद्य मानवविज्ञानी कुरुश दलाल के अनुसार चाट का आधुनिक स्वरूप उत्तर प्रदेश में ही विकसित हुआ और बाद में यह पूरे दक्षिण एशिया में फैल गया।
'चाट' शब्द संस्कृत/प्राकृत मूल से आया है - प्राकृत के 'चट्टेइ' शब्द से बना हिंदी शब्द 'चाटना', जिसका मतलब है स्वाद के साथ खाना या उंगलियां चाटना। यह शब्द खाने के उस आनंद को दर्शाता है जब आप उंगलियों को चाटते हुए स्वाद का पूरा अनुभव लेते हैं। दिल्ली में सड़क किनारे विक्रेता खट्टे और मसालेदार व्यंजन बेचते थे, जिनके कारण यह शब्द खाने की एक श्रेणी के रूप में स्थापित हुआ।
चाट की विविधता उत्तर प्रदेश और बिहार से शुरू होकर मुंबई, कोलकाता और अन्य शहरों तक फैली। मुंबई में भेलपुरी की उत्पत्ति को लेकर मतभेद हैं - इसे अक्सर गुजराती प्रवासियों के योगदान से जोड़ा जाता है, जिन्होंने उत्तर भारतीय चाट को अपनाकर उसमें बदलाव किए, लेकिन मुंबई के 1875 में स्थापित विठ्ठल रेस्तरां जैसे कुछ दावे भी इसके आविष्कार का श्रेय खुद लेते हैं, और इसे सड़कों पर बेचने की शुरुआत उत्तर प्रदेशी प्रवासियों ने की थी। यानी भेलपुरी का मूल एक तय तथ्य नहीं, बल्कि विवादित विषय है।
इसी तरह पापड़ी चाट और दही पुरी जैसे रूप मुंबई और पुणे में लोकप्रिय हुए। कोलकाता में गोलगप्पे को 'पुचका' कहा जाता है, जबकि लखनऊ में इसे 'गोलगप्पा' कहते हैं - हर जगह स्वाद और नाम में स्थानीयता झलकती है।
चाट की खासियत है - मसाले, खट्टा, मीठा, तला हुआ और ठंडा इन सबका संगम। इसमें दही, प्याज, हरी धनिया, सेव, चाट मसाला जैसी चीजें शामिल होती हैं। चाट मसाला में आमचूर (सूखा आम पाउडर), जीरा, सूखा अदरक, काला नमक, हींग और लाल मिर्च शामिल होते हैं - यह मसाला चाट को उसकी पहचान देता है।
चाट सिर्फ स्वाद नहीं, एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है। दिल्ली की गलियों में हर कोने पर चाट वाला मिलता है - यह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यह व्यंजन उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे देश में फैला, और स्थानीय स्वादों के अनुसार ढलता गया - मुंबई की भेलपुरी, पुणे की सेवपुरी, कोलकाता की पुचका हर जगह चाट ने अपनी अलग पहचान बनाई।
आज चाट सिर्फ सड़क का स्वाद नहीं, बल्कि घरों और रेस्तरां की मेन्यू का हिस्सा है। चाट मसाला अब फल, सलाद और अन्य व्यंजनों में भी इस्तेमाल होता है। चाट की यह यात्रा हमें बताती है कि कैसे एक व्यंजन समय, जरूरत और संस्कृति के साथ बदलता और बढ़ता है।
अंत में, चाट का सफर हमें यह सिखाता है कि स्वाद सिर्फ जीभ का मामला नहीं, बल्कि इतिहास, भूगोल और समाज का संगम है। अगली बार जब आप चाट का एक निवाला चखें, तो यह याद रखें - यह सिर्फ स्वाद नहीं, एक कहानी है जो सदियों से जुड़ी है।
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