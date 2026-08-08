चटपटी चाट का सफर: चाट की प्लेट में छिपा है सदियों का इतिहास, यमुना से जुड़ी कहानी कितनी सच?

एक लोकप्रिय किंवदंती यह भी है कि 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में यमुना नदी के दूषित पानी से बचने के लिए उनके चिकित्सकों ने मसालेदार और तली हुई चीजें खाने की सलाह दी, जिससे चाट की शुरुआत हुई। यह ध्यान देने योग्य है कि इस कहानी के कई अलग-अलग संस्करण प्रचलित हैं - कुछ इसे शाहजहां की सेना के यमुना किनारे पड़ाव के दौरान फैली महामारी से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे शाहजहां की निजी बीमारी के दौरान दी गई हल्के, मसालेदार भोजन की चिकित्सकीय सलाह से।