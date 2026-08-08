गंगा में लौटी ‘मछलियों की रानी’! क्या गंगा नदी के स्वास्थ्य में आया सुधार? जानें

हिल्सा का वैज्ञानिक नाम Tenualosa ilisha है। इसे बंगाल में ‘इलीश’ के नाम से जाना जाता है और स्वाद, पोषण तथा सांस्कृतिक महत्व के कारण यह दक्षिण एशिया की सबसे चर्चित मछलियों में शामिल है। यह मूलतः समुद्री-नदीय (anadromous) मछली है, लेकिन प्रजनन के लिए मीठे पानी की नदियों में ऊपर की ओर प्रवास करती है। इसी वजह से इसे प्रवासी या एनाड्रोमस मछली कहा जाता है। 1975 में फरक्का बैराज के निर्माण के बाद इसकी प्रवास बाधित हो गया, जिससे गंगा-यमुना में हिल्सा की संख्या लगभग समाप्त हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार, 2010 के बाद यह मछलियां इन नदियों में दिखाई ही नहीं दीं।