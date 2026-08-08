यूपी-बिहार के गांवों में बदल रहा खेती का गणित: धान-गेहूं छोड़ किसान किन फसलों की तरफ जा रहे?

खेती के इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ी वजह लागत का बढ़ना है। धान और गेहूं की खेती में बीज, खाद, डीजल, सिंचाई और मजदूरी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि कई बार किसानों को उनकी उपज का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन और भूजल स्तर में गिरावट भी चिंता का विषय बन गई है। धान जैसी फसलें अधिक पानी मांगती हैं, इसलिए किसान कम पानी में तैयार होने वाली फसलों की ओर रुख कर रहे हैं।