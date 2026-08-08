नालंदा की ‘बावन बूटी’ को मिला GI टैग! क्या ये बुनकरों के लिए नए दरवाजे खोलेगा?

नाबार्ड (बिहार) के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह के अनुसार, जीआई टैग मिलना महज एक औपचारिक सम्मान नहीं

है, बल्कि यह एक बड़े व्यापारिक सफर का आगाज़ है। अब इस कलात्मक उत्पाद को बाजार में बेहतर ढंग से उतारने, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता में निरंतर सुधार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इसे “वोकल फॉर लोकल” और “आत्मनिर्भर भारत” के संकल्प को धरातल पर उतारने वाली एक बड़ी सफलता बताया।