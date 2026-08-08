भारत की हेल्थ रिसर्च में बड़ा बदलाव! नई नीति से बीमारी के इलाज से लेकर सरकारी योजनाओं तक क्या बदलेगा?

National Health Research Policy 2026: भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान अब सिर्फ मेडिकल कॉलेजों और प्रयोगशालाओं तक सीमित रखने के बजाय सीधे बीमारी के बोझ, मरीजों की जरूरत, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और आम लोगों तक पहुंचने वाले इलाज से जोड़ने की तैयारी है। केंद्र के Department of Health Research (DHR) ने Draft National Health Research Policy 2026 जारी की है। इसका उद्देश्य देश के बिखरे हुए हेल्थ-रिसर्च सिस्टम को एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचे में जोड़ना और यह सुनिश्चित करना है कि रिसर्च का फायदा शोध-पत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि अस्पतालों, स्वास्थ्य योजनाओं, इलाज और नीतियों तक पहुंचे। हालांकि यह अभी ड्राफ्ट पॉलिसी है, अंतिम लागू नीति नहीं। DHR की वेबसाइट पर इसे सार्वजनिक राय के लिए रखा गया था।