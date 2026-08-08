भारत का हाइड्रोजन प्लान: क्या साकार हो पाएगा हमारा स्वच्छ ऊर्जा का सपना ?

भारत की राष्ट्रीय पहल, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM), ने भी सुरक्षा प्रोटोकॉल और तकनीकी मानकों को मजबूत करने की दिशा में ठोस कार्य किया है। हाल ही में आयोजित भारत–यूके सम्मेलन में BIS, PESO और PNGRB जैसे शीर्ष संस्थानों ने मिलकर हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और अंतिम उपयोग के लिए एकीकृत सुरक्षा ढांचे पर विस्तृत चर्चा की। NGHM के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), OISD, PESO, PNGRB और MoRTH जैसे पांच प्रमुख संस्थानों ने मिलकर 34 नए मानक जारी किए हैं, जिन्हें मिलाकर अब कुल 87 मानक तैयार हो चुके हैं। सुरक्षा से जुड़े इन दिशा-निर्देशों का पालन करने से किसी भी प्रकार की औद्योगिक दुर्घटनाओं की आशंका न्यूनतम हो जाएगी। परिवहन और भंडारण क्षेत्र के लिए तय किए गए ये नए नियम उद्योगों को सुरक्षित परिचालन का एक ठोस ढांचा प्रदान करते हैं।