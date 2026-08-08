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बाहर का AQI तो सब देखते हैं, लेकिन घर की हवा कितनी साफ है? ऐसे करें आसानी से जांच

क्या आप जानते हैं कि आपके घर की हवा आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डाल सकती है? कुछ सरल तरीका अपनाकर जानें कि आपके आसपास की हवा कितनी सुरक्षित है।
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भारत

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Ravi Gupta

Aug 08, 2026

ghar ki hawa kaise jache

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT

घर पर हवा की गुणवत्ता जांचने का सरल तरीका जानना आज की आवश्यकता बन चुका है - चाहे आप शहर में रहते हो या गांवों में। बढ़ते प्रदूषण और मौसम की अनिश्चितता के बीच, यह जानना कि आपके घर की हवा कितनी सुरक्षित है, आपके स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आपके लिए कुछ आसान और भरोसेमंद तरीके नीचे दिए गए हैं, जिनसे आप बिना किसी भारी उपकरण के भी हवा की गुणवत्ता का अनुमान लगा सकते हैं और आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

घर से ही AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) कैसे जानें

आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपने क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता यानी AQI सीधे देख सकते हैं। जांचने के लिए ये टिप्स फॉलो करें-

  • Google में “AQI in [आपका शहर]” टाइप करें—जैसे “AQI in Jaipur”—तो आपको रियल-टाइम PM2.5 और PM10 के स्तर दिखाई देंगे।
  • इसके अलावा, कई स्मार्टफोन के Weather ऐप में भी हवा की स्थिति जैसे “Good”, “Moderate”, “Poor” जैसी श्रेणियां मिल जाती हैं।
  • सरकारी स्तर पर, CPCB (Central Pollution Control Board) और SAFAR (Ministry of Earth Sciences) की वेबसाइट या ऐप से भी आप अपने शहर का AQI और स्वास्थ्य संबंधी सलाह देख सकते हैं।

सरल घरेलू उपकरण से हवा की गुणवत्ता मापें

यदि आप घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता जानना चाहते हैं, तो पोर्टेबल एयर क्वालिटी मॉनिटर एक आसान और प्रभावी विकल्प है। ये उपकरण आमतौर पर PM2.5, CO₂, VOCs (वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स), तापमान और नमी जैसे मापदंडों को मापते हैं।

भारत में कुछ किफायती मॉनिटर उपलब्ध हैं - जैसे Mi, Kaiterra, Qubo—जो 24–48 घंटे तक कमरे में रखकर हवा की गुणवत्ता का डेटा देते हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, CPCB के अनुसार, घर के अंदर की हवा बाहर की तुलना में 2–5 गुना अधिक प्रदूषित हो सकती है, विशेषकर सर्दियों या त्योहारों के समय जब वेंटिलेशन कम होता है और धुआं, अगरबत्ती या रासायनिक उपयोग बढ़ जाता है।

कम बजट में भी संभव है - भारत में शुरुआती स्तर के मॉनिटर लगभग ₹3,000 से मिल जाते हैं, जबकि ऐप कनेक्टिविटी और मल्टी-पॉल्यूटेंट ट्रैकिंग वाले मॉनिटर ₹6,000–₹15,000 के बीच उपलब्ध हैं।

इन मॉनिटरों को बेडरूम या लिविंग रूम में सांस लेने की ऊंचाई पर रखें और CPCB द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा - जैसे PM2.5 के लिए 24 घंटे में 60 µg/m³ से कम, CO₂ के लिए 1,000 ppm से कम - से तुलना करें।

DIY या ऐप आधारित तरीका

  • यदि आप मॉनिटर नहीं खरीदना चाहते, तो Google Maps में Air Quality लेयर ऑन करें—Layers → Air Quality—और अपने आस-पास का AQI देख सकते हैं।
  • AirVisual App जैसे ऐप्स से आप रियल-टाइम और ऐतिहासिक डेटा देख सकते हैं, और अंदर-बाहर की हवा की तुलना कर सकते हैं।

कब प्रोफेशनल टेस्ट की आवश्यकता हो सकती है

यदि आपको संदेह है कि घर में फॉर्मल्डिहाइड (नए फर्नीचर से) या रेडॉन (तहखाने में) जैसा कोई विशेष प्रदूषक हो सकता है, तो DIY किट या प्रोफेशनल लैब टेस्ट बेहतर विकल्प हैं।

SMS Labs जैसे संस्थान IS 5182 और CPCB मानकों के अनुसार विस्तृत जांच कराते हैं - जिनमें पार्टिकुलेट, गैस और माइक्रोबियल कंटेंट शामिल हो सकते हैं।

घर में हवा की गुणवत्ता सुधारने के आसान उपाय

जब आपको पता चल जाए कि हवा की गुणवत्ता खराब है, तो ये कदम सहायक हो सकते हैं:

  • वेंटिलेशन बढ़ाएं - खिड़कियां खोलें, पंखे या एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करें।
  • HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर चलाएं—विशेषकर जब बाहर AQI खराब हो।
  • धुआं, धूल और VOCs को कम करने के लिए सफाई रखें और रसायनों का कम उपयोग करें।
  • मॉनिटर के डेटा के आधार पर समय-समय पर कार्रवाई करें—जैसे खाना बनाते समय वेंटिलेशन बढ़ाना।
तरीकाक्या मापता हैउपयोग
Google / Weather ऐपबाहरी AQI (PM2.5, PM10)त्वरित जानकारी, बाहर की हवा का अनुमान
पोर्टेबल मॉनिटरPM2.5, CO₂, VOCs, नमीघर के अंदर की हवा की गुणवत्ता जानने के लिए
DIY किट / लैब टेस्टविशेष प्रदूषक (जैसे फॉर्मल्डिहाइड)गहराई से जांच के लिए
AirVisual / Google Mapsरियल-टाइम और ऐतिहासिक AQIअंदर-बाहर तुलना और ट्रेंड समझने के लिए

आपके घर की हवा की गुणवत्ता पर नजर रखना अब आसान हो गया है। आज ही अपने मोबाइल पर AQI चेक करें, और यदि अंदर की हवा पर संदेह हो, तो एक छोटा पोर्टेबल मॉनिटर लगाकर 24–48 घंटे तक डेटा देखें - फिर उस आधार पर वेंटिलेशन या एयर प्यूरीफायर जैसे उपाय अपनाएं।

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Updated on:

08 Aug 2026 04:02 pm

Published on:

08 Aug 2026 04:02 pm

Hindi News / Patrika+ / बाहर का AQI तो सब देखते हैं, लेकिन घर की हवा कितनी साफ है? ऐसे करें आसानी से जांच

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