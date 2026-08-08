बाहर का AQI तो सब देखते हैं, लेकिन घर की हवा कितनी साफ है? ऐसे करें आसानी से जांच

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
घर पर हवा की गुणवत्ता जांचने का सरल तरीका जानना आज की आवश्यकता बन चुका है - चाहे आप शहर में रहते हो या गांवों में। बढ़ते प्रदूषण और मौसम की अनिश्चितता के बीच, यह जानना कि आपके घर की हवा कितनी सुरक्षित है, आपके स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आपके लिए कुछ आसान और भरोसेमंद तरीके नीचे दिए गए हैं, जिनसे आप बिना किसी भारी उपकरण के भी हवा की गुणवत्ता का अनुमान लगा सकते हैं और आवश्यक कदम उठा सकते हैं।
आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपने क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता यानी AQI सीधे देख सकते हैं। जांचने के लिए ये टिप्स फॉलो करें-
यदि आप घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता जानना चाहते हैं, तो पोर्टेबल एयर क्वालिटी मॉनिटर एक आसान और प्रभावी विकल्प है। ये उपकरण आमतौर पर PM2.5, CO₂, VOCs (वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स), तापमान और नमी जैसे मापदंडों को मापते हैं।
भारत में कुछ किफायती मॉनिटर उपलब्ध हैं - जैसे Mi, Kaiterra, Qubo—जो 24–48 घंटे तक कमरे में रखकर हवा की गुणवत्ता का डेटा देते हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार, CPCB के अनुसार, घर के अंदर की हवा बाहर की तुलना में 2–5 गुना अधिक प्रदूषित हो सकती है, विशेषकर सर्दियों या त्योहारों के समय जब वेंटिलेशन कम होता है और धुआं, अगरबत्ती या रासायनिक उपयोग बढ़ जाता है।
कम बजट में भी संभव है - भारत में शुरुआती स्तर के मॉनिटर लगभग ₹3,000 से मिल जाते हैं, जबकि ऐप कनेक्टिविटी और मल्टी-पॉल्यूटेंट ट्रैकिंग वाले मॉनिटर ₹6,000–₹15,000 के बीच उपलब्ध हैं।
इन मॉनिटरों को बेडरूम या लिविंग रूम में सांस लेने की ऊंचाई पर रखें और CPCB द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा - जैसे PM2.5 के लिए 24 घंटे में 60 µg/m³ से कम, CO₂ के लिए 1,000 ppm से कम - से तुलना करें।
यदि आपको संदेह है कि घर में फॉर्मल्डिहाइड (नए फर्नीचर से) या रेडॉन (तहखाने में) जैसा कोई विशेष प्रदूषक हो सकता है, तो DIY किट या प्रोफेशनल लैब टेस्ट बेहतर विकल्प हैं।
SMS Labs जैसे संस्थान IS 5182 और CPCB मानकों के अनुसार विस्तृत जांच कराते हैं - जिनमें पार्टिकुलेट, गैस और माइक्रोबियल कंटेंट शामिल हो सकते हैं।
जब आपको पता चल जाए कि हवा की गुणवत्ता खराब है, तो ये कदम सहायक हो सकते हैं:
|तरीका
|क्या मापता है
|उपयोग
|Google / Weather ऐप
|बाहरी AQI (PM2.5, PM10)
|त्वरित जानकारी, बाहर की हवा का अनुमान
|पोर्टेबल मॉनिटर
|PM2.5, CO₂, VOCs, नमी
|घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता जानने के लिए
|DIY किट / लैब टेस्ट
|विशेष प्रदूषक (जैसे फॉर्मल्डिहाइड)
|गहराई से जांच के लिए
|AirVisual / Google Maps
|रियल-टाइम और ऐतिहासिक AQI
|अंदर-बाहर तुलना और ट्रेंड समझने के लिए
आपके घर की हवा की गुणवत्ता पर नजर रखना अब आसान हो गया है। आज ही अपने मोबाइल पर AQI चेक करें, और यदि अंदर की हवा पर संदेह हो, तो एक छोटा पोर्टेबल मॉनिटर लगाकर 24–48 घंटे तक डेटा देखें - फिर उस आधार पर वेंटिलेशन या एयर प्यूरीफायर जैसे उपाय अपनाएं।
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