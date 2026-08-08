बाहर का AQI तो सब देखते हैं, लेकिन घर की हवा कितनी साफ है? ऐसे करें आसानी से जांच

घर पर हवा की गुणवत्ता जांचने का सरल तरीका जानना आज की आवश्यकता बन चुका है - चाहे आप शहर में रहते हो या गांवों में। बढ़ते प्रदूषण और मौसम की अनिश्चितता के बीच, यह जानना कि आपके घर की हवा कितनी सुरक्षित है, आपके स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।