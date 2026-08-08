भीड़ से दूर बिताना चाहते हैं सुकून के पल? इन बजट-फ्रेंडली जगहों पर देखें दिल को छू लेने वाला सनसेट

सूरज की सुनहरी किरणों के बीच जब आसमान रंग-बिरंगा हो जाता है, तो वह पल बेहद खास होता है। हर कोई इस नजारे की खूबसूरती देखना चाहता है और इस लम्हे को यादगार बनाने की चाहत रखता है। ऐसे प्राकृतिक नजारों के बीच अगर आप अपने पार्टनर के साथ धूमने जाएं तो यह पल बेहद खास बन जाता है। भारत में ऐसे कई रोमांटिक गेटवे हैं, जहां सूर्यास्त का नजारा दिल को छू लेने वाला होता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ चुनिंदा, यादगार और कम बजट वाले स्थानों के बारे में जो आपकी ट्रिप को बेहद खास और यादगार बना सकते हैं।