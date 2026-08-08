कुलधरा से भानगढ़ तक: क्या है भारत के भूतिया पर्यटन स्थलों की असल कहानी?

एक सुनसान किले की दीवारों में गूंजती कहानियां, वीरान गलियों में फुसफुसाती आवाजें और भूतों से जुड़ी पर्यटन यात्राएं रोमांच तो देती ही हैं, साथ ही ये हमारी सांस्कृतिक यादों और आर्थिक व्यवहार का एक जिंदा हिस्सा भी बन चुकी हैं। इन जगहों पर पर्यटन बढ़ रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। राजस्थान के कुलधरा जैसे गांवों से लेकर गोवा की इगोरचेम रोड तक, ये जगहें रहस्य और लोककथाओं से जुड़ी हैं, जो यात्रियों को खींचती हैं और स्थानीय समुदायों के लिए आय का स्रोत बनती हैं।