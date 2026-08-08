कुलधरा से भानगढ़ तक: क्या है भारत के भूतिया पर्यटन स्थलों की असल कहानी?

भूतिया पर्यटन स्थलों की कहानी। (फोटोः एआई)
एक सुनसान किले की दीवारों में गूंजती कहानियां, वीरान गलियों में फुसफुसाती आवाजें और भूतों से जुड़ी पर्यटन यात्राएं रोमांच तो देती ही हैं, साथ ही ये हमारी सांस्कृतिक यादों और आर्थिक व्यवहार का एक जिंदा हिस्सा भी बन चुकी हैं। इन जगहों पर पर्यटन बढ़ रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। राजस्थान के कुलधरा जैसे गांवों से लेकर गोवा की इगोरचेम रोड तक, ये जगहें रहस्य और लोककथाओं से जुड़ी हैं, जो यात्रियों को खींचती हैं और स्थानीय समुदायों के लिए आय का स्रोत बनती हैं।
कुलधरा, राजस्थान का एक वीरान गांव, अपनी भूतिया कहानियों के चलते पर्यटन का केंद्र बन चुका है। स्थानीय निवासी खुद इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्हें बनाए रखते हैं। इसी तरह, इगोरचेम रोड गोवा में दोपहर के समय “भूतिया अनुभव” की कहानियों के लिए मशहूर है, जहां कुछ लोग इसे सूर्याघात से जुड़ा अनुभव मानते हैं।
इन जगहों की लोकप्रियता सिर्फ डर या रहस्य से नहीं, स्थानीय संस्कृति, इतिहास और आर्थिक संभावनाओं से भी जुड़ी है। कुलधरा पर किए गए शोध में स्थानीय लोगों की धारणा, मिथक और पर्यटन के आर्थिक प्रभावों को समझा गया। शोध में पांच मुख्य विषय उभरे: मिथक और कहानियां, स्थानीय धारणा, सरकारी और निजी भूमिका, पर्यटन का प्रभाव और आर्थिक लाभ।
“India Ghost Project” नामक एक शोध-आधारित पहल ने पूरे भारत में 622 स्थानों को दस्तावेज में शामिल किया है, जो 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैले हैं। इसमें भूत-प्रेत, लोककथाएं, पर्यटन, विश्वास और अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन शामिल है। यह दर्शाता है कि भूतिया पर्यटन सिर्फ डर का खेल नहीं है। यह सांस्कृतिक स्मृति, शोक, विस्थापन और ऐतिहासिक हिंसा की प्रक्रिया का हिस्सा है।
जयपुर स्थित जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के शोध में 450 यात्रियों से डेटा लिया गया, जिसमें 378 प्रतिक्रियाएं अंतिम विश्लेषण के लिए सही पाईं गईं। इस अध्ययन से पता चला कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक (जैसे भावनात्मक प्रभाव और नयापन) और पारंपरिक गुण (आर्थिक और कार्यात्मक) मिलकर यात्रियों की संतुष्टि को बढ़ाते हैं। साथ ही, साथ में मिलकर बनाए गए अनुभव यात्रियों की संतुष्टि और फिर से यात्रा करने की इच्छा के बीच सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
भूतिया पर्यटन में सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। उदाहरण के लिए, भानगढ़ किले में पुरातत्व सर्वेक्षण ने शाम के बाद और सुबह से पहले प्रवेश पर रोक लगाई है, हालांकि इसका कारण भूत नहीं, बल्कि आसपास के जंगलों से आने वाले जंगली जानवर और सांप हैं। यह दर्शाता है कि रहस्य और वास्तविकता के बीच फर्क समझना जरूरी है।
इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर पर्यटन के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश बनाए हैं, जिन्हें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपनाने के लिए कहा गया है। हालांकि भूतिया पर्यटन सीधे तौर पर एडवेंचर श्रेणी में नहीं आता, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल और लाइसेंसिंग की आवश्यकता हर तरह की पर्यटन गतिविधि के लिए जरूरी है।
भूतिया पर्यटन सिर्फ डर का अनुभव नहीं है। यह सांस्कृतिक स्मृति और सामुदायिक पहचान का हिस्सा भी है। “India Ghost Project” में यह सामने आया है कि भूत-प्रेत की कहानियां शोक, विस्थापन, वर्ग और ऐतिहासिक हिंसा को समझने का एक माध्यम हैं। इसी तरह, कुलधरा में स्थानीय लोगों की धारणा और मिथक पर्यटन को एक अर्थपूर्ण अनुभव बनाते हैं, न कि सिर्फ डर का खेल।
भूतिया पर्यटन एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जो सांस्कृतिक, आर्थिक और भावनात्मक स्तर पर गहराई से जुड़ा हुआ है। शोध और दस्तावेजीकरण इसे सामाजिक अध्ययन का विषय बनाते हैं। आगे चलकर यह क्षेत्र स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यटन के नए रूपों की संभावनाएं खोल सकता है।
अगर आप अगली यात्रा में रहस्य और संस्कृति का संगम चाहते हैं, तो कुलधरा, भानगढ़ किला या इगोरचेम रोड जैसे स्थानों पर जाएं। साथ ही सुरक्षा, स्थानीय भावना और वास्तविकता की समझ को प्राथमिकता दें।
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