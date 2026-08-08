मानसून में हर बुखार वायरल नहीं! डेंगू-मलेरिया से लेकर टाइफाइड तक ऐसे पहचानें खतरे के संकेत

डॉक्टर सबसे पहले लक्षणों के आधार पर अनुमान लगाते हैं, लेकिन सही पहचान के लिए रक्त जांच, प्लेटलेट काउंट, टाइफाइड के लिए ब्लड कल्चर और डेंगू के लिए विशेष जांच जैसे NS1 या IgM एंटीबॉडी टेस्ट की आवश्यकता होती है। कई बार संसाधन सीमित होने पर चिकित्सक ‘सिंड्रोमिक अप्रोच’ अपनाते हैं - लक्षणों के समूह के आधार पर इलाज शुरू कर देते हैं, जैसे कि बुखार के साथ दाने और थक्के हों तो डेंगू की ओर संकेत माना जाता है।