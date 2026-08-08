देवभूमि में वीरान हुए सैकड़ों गांव, अब IFS मॉडल और रिवर्स माइग्रेशन से जगी उम्मीद की किरण

उत्तराखंड की पारंपरिक अर्थव्यवस्था सदैव कृषि और पशुपालन पर टिकी रही है। हालांकि, बीते कुछ दशकों में मौसम के अनिश्चित मिजाज, अनियमित वर्षा, तापमान में वृद्धि और प्राकृतिक जल स्रोतों (धारों-नौलों) के सूखने से खेती अब केवल जीविकोपार्जन का साधन मात्र बनकर रह गई है। हालिया अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से होने वाली सीधी आय इतनी कम हो चुकी है कि अधिकांश परिवारों का गुजारा बाहर से भेजे जाने वाले पैसे (रिमिटेंस) पर निर्भर हो गया है। खेती के अलाभकारी होने के कारण गांवों से मैदानी इलाकों और बड़े शहरों की ओर पलायन की रफ़्तार तेज हुई है।