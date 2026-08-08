देवभूमि में वीरान हुए सैकड़ों गांव, अब IFS मॉडल और रिवर्स माइग्रेशन से जगी उम्मीद की किरण

रिवर्स माइग्रेशन: युवाओं की वापसी!( AI)
उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक शांत त्रासदी आकार ले रही है। कभी फसलों की हरियाली और बच्चों की खिलखिलाहट से गुंजायमान रहने वाले गांव आज सन्नाटे के आगोश में हैं। जलवायु परिवर्तन और आर्थिक अनिश्चितता के दोहरे प्रहार ने देवभूमि के ग्रामीण ढांचे की कमर तोड़ दी है। यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, यह उन बंद दरवाजों, बंजर होते खेतों और बूढ़ी आंखों की दास्तान है, जो हर शाम अपने बच्चों के लौटने की राह देखती हैं।
उत्तराखंड की पारंपरिक अर्थव्यवस्था सदैव कृषि और पशुपालन पर टिकी रही है। हालांकि, बीते कुछ दशकों में मौसम के अनिश्चित मिजाज, अनियमित वर्षा, तापमान में वृद्धि और प्राकृतिक जल स्रोतों (धारों-नौलों) के सूखने से खेती अब केवल जीविकोपार्जन का साधन मात्र बनकर रह गई है। हालिया अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से होने वाली सीधी आय इतनी कम हो चुकी है कि अधिकांश परिवारों का गुजारा बाहर से भेजे जाने वाले पैसे (रिमिटेंस) पर निर्भर हो गया है। खेती के अलाभकारी होने के कारण गांवों से मैदानी इलाकों और बड़े शहरों की ओर पलायन की रफ़्तार तेज हुई है।
पलायन की इस विभीषिका का सबसे भयावह रूप 'घोस्ट विलेजेज' (भूतहा गांव) के रूप में सामने आया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, उत्तराखंड में 1,700 से अधिक गांव पूरी तरह जनशून्य हो चुके हैं।
क्या इस निराशाजनक परिदृश्य को बदला जा सकता है? इसका सकारात्मक उत्तर उत्तराखंड के ही बागेश्वर जिले से मिलता है, जहां एकीकृत कृषि प्रणाली (Integrated Farming System - IFS) ने एक किसान की जिंदगी बदलकर रख दी।
समस्या की गंभीरता के बीच कुछ सकारात्मक पहल भी देखने को मिल रही हैं। मैदानी इलाकों की भागदौड़ से दूर अब कुछ युवा वापस अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं और जलवायु-प्रतिरोधी (Climate-Resilient) खेती को अपना रहे हैं।
उत्तराखंड के गांवों को पुनर्जीवित करने के लिए एक बहुस्तरीय और व्यावहारिक रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें स्थानीय नेतृत्व की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है:
उत्तराखंड की पहाड़ियों से उठती यह दर्दभरी कहानी वास्तव में संपूर्ण ग्रामीण भारत की चेतावनी है। जलवायु परिवर्तन ने हमारी बुनियादी जीवनशैली को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि, बागेश्वर का IFS मॉडल और रिवर्स माइग्रेशन कर रहे युवाओं के प्रयास यह साबित करते हैं कि सही नीतियों, स्थानीय नवाचार और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर वीरान होते गांवों में एक बार फिर खुशहाली लौट सकती है।
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