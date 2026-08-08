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30 हजार के अंदर कौन-सा लैपटॉप आपके काम के लिए रहेगा बेस्ट? देखें ये 5 सबसे शानदार ऑप्शन

Budget Laptops: 30 हजार रुपये के बजट में पढ़ाई और ऑफिस के लिए सही लैपटॉप चुनना अब आसान है। जानिए अपनी जरूरत के मुताबिक SSD, RAM और बैटरी बैकअप वाले बेस्ट मॉडल्स की पूरी जानकारी।
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भारत

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MI Zahir

Aug 08, 2026

Laptop Buying Guide News

कम बजट में बेहतर लैपटॉप खरीदना है तो ये जानें। ( फोटो: AI)

क्या आपको लगता है कि 30,000 रुपये के बजट में अच्छा लैपटॉप मिलना मुश्किल है? ऐसा नहीं है। इस कीमत में भी ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं, जो पढ़ाई, ऑफिस के काम और सामान्य इस्तेमाल के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। यहां जानिए आपके काम के हिसाब से कौन-सा मॉडल बेहतर रहेगा। आज लैपटॉप सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रह गया है। पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, घर से काम और इंटरनेट से जुड़े रोजमर्रा के कामों में इसकी जरूरत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लिमिटेड बजट में सही डिवाइस चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि, 2026 में 30,000 रुपये तक की कीमत में कई मॉडल ऐसे हैं, जो प्रदर्शन, बैटरी और पोर्टेबिलिटी के बीच अच्छा बैलेंस करते हैं। आइए जानते हैं इन विकल्पों के बारे में और समझते हैं कि किस यूजर के लिए कौन-सा लैपटॉप सही हो सकता है।

सबसे पहले देखें कि इस बजट में कौन-कौन से मॉडल उपलब्ध हैं:

Lenovo V15 (Ryzen 3 5300U, 8GB RAM, 512GB SSD) — 15.6 इंच स्क्रीन के साथ SSD स्टोरेज और रोजमर्रा के काम के लिए अच्छा विकल्प।

Lenovo IdeaPad 1 (Celeron N4020, 4GB RAM, 256GB SSD, 11.6 इंच) — छोटा और कॉम्पैक्ट मॉडल, जिसे सामान्य ब्राउजिंग और हल्के कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

Asus Chromebook CX1400CKA (Celeron N4500, 4GB RAM, 64GB eMMC, 14 इंच) — वेब ब्राउजिंग और ऑनलाइन काम के लिए बनाया गया हल्का विकल्प।

Acer Aspire 3 A311-45 (Celeron N4500, 8GB RAM, 256GB SSD) — इसकी कीमत लगभग 26,500 रुपये है और इसमें 8GB RAM के साथ SSD स्टोरेज मिलता है।

Primebook 2 Pro (MediaTek Helio G99, 8GB RAM, 14.1 इंच FHD) — लगभग 26,980 रुपये की कीमत वाला यह मॉडल हल्के डिजाइन और FHD स्क्रीन के साथ आता है।

Asus Chromebook CX14 (8GB RAM, Windows 11, 14 इंच) — लगभग 28,990 रुपये की कीमत में 14 इंच डिस्प्ले और 8GB RAM वाला विकल्प।

Asus VivoBook X510UA (7th Gen Core i3, 4GB RAM, 1TB HDD) — लगभग 28,790 रुपये में उपलब्ध यह पुराना हार्डवेयर कॉन्फिगरेशन वाला विकल्प है।

Infinix InBook X1 Slim (Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD) — करीब 28,490 रुपये में 16GB RAM और 512GB SSD के साथ मल्टीटास्किंग के लिए आकर्षक विकल्प।

इन विकल्पों में से चुनते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें

प्रोसेसर और रैम: एक नजर

लैपटॉप खरीदते समय प्रोसेसर और RAM पर सबसे पहले नजर डालनी चाहिए। Ryzen 3 या Core i3 जैसे प्रोसेसर सामान्य ऑफिस वर्क, पढ़ाई और मल्टीटास्किंग के लिए Celeron की तुलना में बेहतर विकल्प हो सकते हैं। वहीं, कम से कम 8GB RAM और SSD स्टोरेज वाला मॉडल लेना ज्यादा उपयोगी रहेगा, क्योंकि इससे सिस्टम की स्पीड और रिस्पॉन्स बेहतर रहते हैं।

ऑपरेटिंग सिस्टम और उपयोगिता

Chromebook, जैसे Asus Chromebook CX14, मुख्य रूप से इंटरनेट और वेब आधारित कामों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। Google Docs, ब्राउजिंग और ऑनलाइन क्लास के लिए ये उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन Windows के लिए उपलब्ध सभी ऐप्स इनमें नहीं चलते। दूसरी ओर, Windows आधारित VivoBook और InBook जैसे लैपटॉप ज्यादा सॉफ्टवेयर विकल्प उपलब्ध कराते हैं।

डिस्प्ले और पोर्टेबिलिटी

14 से 15 इंच के स्क्रीन लंबे समय तक पढ़ने और काम करने के लिए सुविधाजनक रहते हैं। वहीं, 11.6 इंच का IdeaPad 1 आकार में छोटा होने के कारण आसानी से ले जाया जा सकता है। हालांकि, छोटी स्क्रीन पर लंबे समय तक पढ़ने या काम करने में कुछ यूजर्स को परेशानी महसूस हो सकती है।

बैटरी और वजन

अगर लैपटॉप रोज कॉलेज, ऑफिस या यात्रा के दौरान इस्तेमाल करना है, तो वजन और बैटरी बैकअप को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। Primebook 2 Pro करीब 14 घंटे तक की बैटरी लाइफ और 14.1 इंच के हल्के डिजाइन के साथ आता है, इसलिए यह छात्रों और अक्सर यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए उपयोगी हो सकता है।

कीमत और वैल्यू

सिर्फ कीमत कम होना ही किसी लैपटॉप को अच्छा विकल्प नहीं बनाता। हार्डवेयर कॉन्फिगरेशन भी देखना जरूरी है। Infinix InBook X1 Slim में Core i7 प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB SSD दिया गया है। यदि यह मॉडल बताई गई 28,490 रुपये कीमत पर उपलब्ध है, तो अधिक मल्टीटास्किंग की जरूरत वाले यूजर्स के लिए यह आकर्षक विकल्प हो सकता है।

अब देखें, कौन-सा लैपटॉप किसके लिए बेहतर रहेगा

यूजर्स सुझाया गया मॉडल कारण

छात्र / ऑनलाइन क्लास Primebook 2 Pro हल्का डिजाइन, लंबी बैटरी और पर्याप्त RAM व स्टोरेज

ऑफिस वर्क / मल्टीटास्किंग Infinix InBook X1 Slim बेहतर प्रोसेसर, 16GB RAM और SSD

बेसिक ब्राउजिंग / हल्के कार्य Lenovo V15 या Acer Aspire 3 संतुलित कॉन्फिगरेशन और SSD स्टोरेज

वेब-बेस्ड वर्क (Google Docs, ब्राउजिंग) Asus Chromebook CX14 वेब-केंद्रित उपयोग और हल्का डिजाइन

खरीदते समय ध्यान रखने योग्य सुझाव

  1. SSD अवश्य लें — SSD वाला लैपटॉप सामान्य HDD की तुलना में तेजी से बूट होता है और ऐप्स को भी बेहतर तरीके से लोड करता है।
  2. RAM अपग्रेड का विकल्प देखें — अगर भविष्य में ज्यादा सॉफ्टवेयर या मल्टीटास्किंग करनी है, तो अपग्रेड की सुविधा काम आ सकती है।
  3. डिस्प्ले रेजोल्युशन कम से कम 1366x768 या FHD हो — बेहतर रेजोल्युशन पढ़ने, वीडियो देखने और लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करने के लिए सुविधाजनक रहता है।
  4. बैटरी लाइफ और वजन पर ध्यान दें — अगर लैपटॉप को रोज घर से बाहर लेकर जाना है, तो हल्का वजन और अच्छा बैटरी बैकअप काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
  5. वारंटी और सर्विस नेटवर्क देखें — खरीदारी से पहले ब्रांड की वारंटी, ग्राहक सेवा और आपके इलाके में उपलब्ध सर्विस सेंटर की जानकारी जरूर जांच लें।

30,000 के अंदर लैपटॉप खरीदना अब पहले से अधिक समझदारी

बहरहाल, 30,000 रुपये तक के बजट में लैपटॉप चुनते समय सबसे जरूरी है कि आप अपनी जरूरत के अनुसार मॉडल लें। सिर्फ कीमत या प्रोसेसर देख कर फैसला करने के बजाय RAM, SSD, स्क्रीन, बैटरी और वजन को भी तुलना में शामिल करें। वेब और ऑनलाइन क्लास के लिए Chromebook उपयोगी हो सकता है, जबकि ऑफिस वर्क और मल्टीटास्किंग के लिए Infinix InBook X1 Slim या Lenovo V15 जैसे विकल्प देखे जा सकते हैं। छात्रों के लिए Primebook 2 Pro भी एक विकल्प है। खरीदने से पहले मौजूदा कीमत, कॉन्फिगरेशन और वारंटी की जानकारी जरूर जांचें।

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संबंधित विषय:

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Updated on:

08 Aug 2026 06:21 pm

Published on:

08 Aug 2026 06:21 pm

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