वीकेंड को बनाएं मजेदार; घर पर मिलेगा कॉमेडी, थ्रिलर और रोमांस का डोज, जानें धमाकेदार अपकमिंग सीरीज

मुसाफिर कैफे: नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है। यह दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास पर आधारित है। इस सीरीज में विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना प्रमुख भूमिका में हैं। इस सीरीज की कहानी भोपाल और मसूरी की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह कहानी 3 अनजान लोगों के जीवन को जोड़ती है, जिनकी जिंदगी प्यार, दिल टूटने और जीवन बदल देने वाले फैसलों के इर्द-गिर्द घूमती है। यह वेब सीरीज आपका वीकेंड मेजेदार बना देगी।