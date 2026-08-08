स्मार्ट फार्मिंग यानि सहफसली खेती गाइड: एक ही खेत से दोहरी कमाई करने की सबसे कारगर तकनीक

क्या आप अपनी जमीन के हर इंच का सही उपयोग करके खेती की लागत घटाना और मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं? अंतर-फसल (Intercropping) तकनीक अपनाकर न केवल उपज दोगुनी की जा सकती है, बल्कि फसलों को बीमारियों और मौसमी जोखिम से भी सुरक्षित रखा जा सकता है।खेती-किसानी में Intercropping (सहफसली पद्धति) ने कृषि जगत में एक नया आयाम पेश किया है। इस आधुनिक तकनीक के तहत एक ही कृषि भूमि पर एक साथ दो या उससे अधिक फसलें उगाई जाती हैं, जिससे भूमि की उपयोग क्षमता बढ़ती है और किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा मिलती है।