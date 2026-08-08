घर में सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं? राशि के अनुसार चुनें सही सजावटी वस्तुएं

आपके घर में कौन-सी चीजें लानी चाहिए, यह आपकी राशि (ज्योतिष चिन्ह) और उस राशि के शासक ग्रह पर निर्भर करता है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, सही दिशा और सामग्री का चयन आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, संतुलन और समृद्धि लाने में सहायक होता है। नीचे प्रत्येक राशि के लिए खास वस्तुओं का सुझाव दिया गया है, जो वास्तु–ज्योतिष के अनुसार लाभकारी माने जाते हैं।