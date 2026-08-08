8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

घर में सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं? राशि के अनुसार चुनें सही सजावटी वस्तुएं

क्या आप जानते हैं कि आपके ग्रहों की स्थिति आपके घर की सजावट को भी प्रभावित कर सकती है? जानिए, आपकी राशि के अनुसार कौन-सी वस्तुएं आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने में मदद कर सकती हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Aug 08, 2026

Zodiac Home Decor Tips

राशि के अनुसार घर में लाएं ये चीजें। (फोटोः एआई)

आपके घर में कौन-सी चीजें लानी चाहिए, यह आपकी राशि (ज्योतिष चिन्ह) और उस राशि के शासक ग्रह पर निर्भर करता है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, सही दिशा और सामग्री का चयन आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, संतुलन और समृद्धि लाने में सहायक होता है। नीचे प्रत्येक राशि के लिए खास वस्तुओं का सुझाव दिया गया है, जो वास्तु–ज्योतिष के अनुसार लाभकारी माने जाते हैं।

मेष (Aries)
शासक ग्रह: मंगल
लाने योग्य वस्तु: तांबे के बर्तन या सजावटी तांबे की वस्तुएं।
ये अग्नि तत्व को संतुलित करने और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने में सहायक होती हैं।

वृषभ (Taurus)
शासक ग्रह: शुक्र
लाने योग्य वस्तु: सफेद या पेस्टल रंग के सिरेमिक डेकोर, रोज क्वार्ट्ज या कलात्मक सजावट।
ये घरेलू सौंदर्य, भावनात्मक संतुलन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।

मिथुन (Gemini)
शासक ग्रह: बुध
लाने योग्य वस्तु: किताबों की अलमारी, अध्ययन लैंप, हरे रंग के इनडोर पौधे।
ये संचार, बौद्धिकता और सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं, विशेषकर उत्तर दिशा या अध्ययन क्षेत्र में।

कर्क (Cancer)
शासक ग्रह: चंद्रमा
लाने योग्य वस्तु: चांदी के बर्तन, सफेद सजावट या चंद्रमा से प्रेरित कला।
ये भावनात्मक संतुलन, मानसिक शांति और पोषणकारी वातावरण को बढ़ावा देते हैं।

सिंह (Leo)
शासक ग्रह: सूर्य
लाने योग्य वस्तु: सुनहरे रंग की सजावट, पीतल की मूर्तियां या सूर्य प्रतीक, पूर्व दिशा में।
ये आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और ऊर्जा को बढ़ाते हैं।

कन्या (Virgo)
शासक ग्रह: बुध
लाने योग्य वस्तु: लकड़ी के स्टोरेज यूनिट, मिट्टी के रंग की सजावट, हरे पौधे।
ये संगठन, स्वास्थ्य, एकाग्रता और उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं।

तुला (Libra)
शासक ग्रह: शुक्र
लाने योग्य वस्तु: कलात्मक सजावट, क्रिस्टल बाउल, सुगंधित मोमबत्तियां, मुलायम पेस्टल फर्निशिंग।
ये संबंधों में संतुलन, सौंदर्य और भावनात्मक शांति लाते हैं।

वृश्चिक (Scorpio)
शासक ग्रह: मंगल
लाने योग्य वस्तु: तांबे के पिरामिड, काले पत्थर की सजावट या सुरक्षा प्रतीक।
ये तीव्र ऊर्जा को स्थिर करते हैं, नकारात्मकता से सुरक्षा प्रदान करते हैं और आंतरिक दृढ़ता बढ़ाते हैं।

धनु (Sagittarius)
शासक ग्रह: बृहस्पति
लाने योग्य वस्तु: पीले रंग के कुशन, आध्यात्मिक पुस्तकें, पीतल के दीपक।
ये ज्ञान, आशावाद, विस्तार और दिव्य मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं।

मकर (Capricorn)
शासक ग्रह: शनि
लाने योग्य वस्तु: लोहे की सजावट, गहरे रंग के लकड़ी के फर्नीचर, पहाड़ी दृश्यों की कला, विशेषकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में।
ये अनुशासन, दृढ़ता, दीर्घकालिक सफलता और कार्मिक स्थिरता (Karmic Stability) को बढ़ावा देते हैं।

कुंभ (Aquarius)
शासक ग्रह: शनि
लाने योग्य वस्तु: नीले रंग की सजावट, धातु के प्लांटर, पवन घंटियां।
ये नवाचार, नेटवर्किंग और स्थिर प्रगति को प्रोत्साहित करते हैं।

मीन (Pisces)
शासक ग्रह: बृहस्पति
लाने योग्य वस्तु: जल फव्वारे, आध्यात्मिक मूर्तियां, समुद्र-प्रेरित सजावट, पूर्वोत्तर दिशा में।
ये अंतर्ज्ञान, भावनात्मक उपचार, शांति और आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं।

उपरोक्त सुझाव वास्तु और ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित हैं और प्रत्येक राशि के शासक ग्रह की ऊर्जा को घर में संतुलित रूप से लाने का प्रयास करते हैं। यह मार्गदर्शन परंपरागत और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है, वैज्ञानिक दावा नहीं है।

अगले कदम के रूप में, आप अपनी राशि चिन्ह के अनुसार उपयुक्त वस्तु चुनकर उसे घर में उस दिशा में रखें, जो वास्तु के अनुसार लाभकारी मानी जाती है। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है और मासिक योजना में संतुलन व शांति बनी रह सकती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Aug 2026 07:05 pm

Published on:

08 Aug 2026 07:05 pm

Hindi News / Patrika+ / घर में सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं? राशि के अनुसार चुनें सही सजावटी वस्तुएं

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

किराए पर घर लेने से पहले पूछने वाली 10 सबसे महत्वपूर्ण बातें

HOME RENT
Patrika+

वीकेंड को बनाएं मजेदार; घर पर मिलेगा कॉमेडी, थ्रिलर और रोमांस का डोज, जानें धमाकेदार अपकमिंग सीरीज

upcoming new movie and web series on ott
Patrika+

स्मार्ट फार्मिंग यानि सहफसली खेती गाइड: एक ही खेत से दोहरी कमाई करने की सबसे कारगर तकनीक

Sustainable Farming
Patrika+

देवभूमि में वीरान हुए सैकड़ों गांव, अब IFS मॉडल और रिवर्स माइग्रेशन से जगी उम्मीद की किरण

UTTARAKHAND
Patrika+

30 हजार के अंदर कौन-सा लैपटॉप आपके काम के लिए रहेगा बेस्ट? देखें ये 5 सबसे शानदार ऑप्शन

Laptop Buying Guide News
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.