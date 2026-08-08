8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

किराए पर घर लेने से पहले पूछने वाली 10 सबसे महत्वपूर्ण बातें

नया मकान किराए पर ले रहे हैं? रेंट एग्रीमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेंटेनेंस और लीकेज से जुड़े ये 10 जरूरी सवाल पूछकर अपने पैसे और मानसिक शांति बचाएं।
5 min read
Google source verification

भारत

image

Chitra Badoliya

Aug 08, 2026

HOME RENT

किराए का घर? (AI)

किराए पर एक नया घर ढूंढना जितना रोमांचक लगता है, उतना ही यह जिम्मेदारी और सूझबूझ की मांग भी करता है। जब भी हम किसी नए शहर या नए इलाके में जाते हैं, तो एक खूबसूरत पेंट और सजावट वाला घर देखकर हम तुरंत निर्णय लेने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन याद रखिए, एक नया घर सिर्फ चार दीवारें या रहने का ठिकाना भर नहीं है; यह वह जगह है जहाँ आपको शांति से रहना है और अपना बजट संभालना है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपकी जेब ढीली कर सकता है और भविष्य में कई तरह की मानसिक और कानूनी परेशानियां खड़ी कर सकता है।

किराए पर मकान लेने की प्रक्रिया को सुरक्षित, पारदर्शी और परेशानी-रहित बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप चाबियां लेने और अग्रिम भुगतान करने से पहले मकान मालिक या एजेंट से पूरी पड़ताल करें। आइए, विस्तार से समझते हैं वे 10 बेहद महत्वपूर्ण बातें और सवाल, जिन्हें किराए का घर तय करने से पहले हर किरायेदार को अनिवार्य रूप से पूछना और जांचना चाहिए:

संपत्ति की कानूनी स्थिति और असली मालिक की पहचान

धोखाधड़ी और एडवांस पेमेंट स्कैम से बचने का सबसे पहला और मुख्य नियम यह है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसकी और संपत्ति की सत्यता जांचें।

  • मालिक का अधिकार: सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति आपको घर किराए पर दे रहा है, वही उसका वास्तविक मालिक है या उसके पास इसे सब-लेट (sub-let) करने का कानूनी अधिकार है।
  • दस्तावेजों की जांच: उनसे सेल डीड (Sale Deed), प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद या इंडेक्स II कॉपी मांगने में संकोच न करें।
  • बैंक NOC: यदि उस संपत्ति पर होम लोन चल रहा है या वह किसी बैंक में बंधक (Mortgage) है, तो बैंक से ली गई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की प्रति जरूर देखें, ताकि बाद में बैंक से कोई विवाद न खड़ा हो।

कुल मासिक खर्चों का स्पष्ट और लिखित विवरण

अक्सर लोग केवल 'मासिक किराए' (Monthly Rent) को ही अपना अंतिम खर्च मान लेते हैं, जबकि असल में कुल मासिक खर्च उससे कहीं अधिक होता है।

  • हिडन चार्जेस (Hidden Charges): मकान मालिक से पहले ही दिन पूछें कि क्या किराए के अलावा मेंटेनेंस चार्ज (Maintenance Charges), सोसाइटी फंड, पार्किंग चार्ज या लिफ्ट का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
  • उपयोगिता शुल्क: पानी और बिजली का बिल किस दर से (कमर्शियल या रेजिडेंशियल) लिया जाएगा, यह स्पष्ट कर लें। इंटरनेट और कूड़ा उठाने वाले के शुल्क भी इस गणना में शामिल करें ताकि आपका मासिक बजट न बिगड़े।

सुरक्षा जमा (Security Deposit) की शर्तें और वापसी नियम

सुरक्षा जमा यानी डिपॉजिट राशि को लेकर मकान मालिक और किराएदार के बीच सबसे ज्यादा विवाद होते हैं। इसलिए इसके नियम पहले से ही तय होने चाहिए:

  • कटौती की शर्तें: घर खाली करते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट में से किस-किस मद में कटौती की जाएगी (जैसे- पेंटिंग, टूट-फूट)?
  • वापसी की समय-सीमा: नोटिस पीरियड पूरा होने और घर खाली करने के कितने दिनों के भीतर जमा राशि वापस की जाएगी? इसे एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से दर्ज कराएं।

बुनियादी सुविधाओं और लीकेज की भौतिक जांच

घर देखने जाएं तो केवल उसकी सुंदरता न देखें, बल्कि उपयोग में आने वाली हर चीज को चालू करके देखें।

  • प्लंबिंग और सीवेज: बाथरूम और किचन के नल चलाकर पानी का प्रेशर देखें। प्लंबिंग फिटिंग्स, गीजर और ड्रैन-आउट सिस्टम की जांच करें। दीवारों या सीलिंग पर किसी प्रकार की लीकेज या सीलन (Dampness) न हो।
  • बिजली के उपकरण: स्विच बोर्ड, प्लग पॉइंट्स, पंखे और ट्यूबलाइट्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करें।

रेंटल एग्रीमेंट की शर्तें, स्टांपिंग और लॉक-इन पीरियड

मौखिक रूप से कही गई बातों की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। इसलिए एक सही और पंजीकृत रेंट एग्रीमेंट का होना अनिवार्य है।

  • एग्रीमेंट की अवधि: सामान्यतः एग्रीमेंट 11 महीने का बनता है। इसमें किराया कब और कितना प्रतिशत बढ़ेगा (Escalation Clause) लिखा होना चाहिए।
  • लॉक-इन पीरियड और नोटिस पीरियड: लॉक-इन पीरियड (जिस दौरान आप या मकान मालिक एग्रीमेंट खत्म नहीं कर सकते) कितना है? घर खाली करने के लिए कितना नोटिस पीरियड (1 महीना या 2 महीने) देना होगा, यह साफ लिखा होना चाहिए।

रखरखाव (Maintenance) और मरम्मत की जिम्मेदारी

घर में रहने के दौरान समय-समय पर टूट-फूट और खराबी होना स्वाभाविक है, लेकिन इसकी लागत कौन उठाएगा?

  • बड़ी मरम्मत: प्लंबिंग की बड़ी समस्या, दीवार की सीलन, या संरचनात्मक (Structural) मरम्मत की जिम्मेदारी मकान मालिक की होनी चाहिए।
  • छोटी मरम्मत: नियमित रखरखाव जैसे फ्यूज उड़ना, नल की वाशर बदलना या रोजमर्रा की टूट-फूट किरायेदार के खाते में आती है। इन दोनों के बीच की सीमा रेखा एग्रीमेंट में तय होनी चाहिए।

इंटरनेट, 5G और मोबाइल नेटवर्क कवरेज

आज के दौर में 'वर्क फ्रॉम होम', ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल पेमेंट्स के लिए मजबूत नेटवर्क कनेक्शन किसी बुनियादी जरूरत से कम नहीं है।

  • नेटवर्क स्ट्रेंथ: घर के अंदर, खासकर बेडरूम और बालकनी में अपने मोबाइल का सिग्नल चेक करें कि 5G या 4G कनेक्टिविटी कैसी है।
  • फाइबर ब्रॉडबैंड: क्या उस क्षेत्र/सोसाइटी में प्रमुख इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) जैसे एयरटेल, जियो या लोकल फाइबर की केबल लाइन उपलब्ध है?

पिछला किरायेदार घर छोड़कर क्यों गया?

यह एक ऐसा सवाल है जो आपको उस संपत्ति और मकान मालिक के व्यवहार के बारे में बिना पूछे बहुत कुछ बता सकता है।

चेतावनी के संकेत: यदि मकान मालिक इस सवाल का सीधा जवाब देने से हिचकिचाता है या गोल-मॉल बातें करता है, तो समझ जाएं कि कोई न कोई समस्या (जैसे- पानी की भारी किल्लत, पड़ोसियों से विवाद या मकान मालिक का अत्यधिक दखल) हो सकती है। संभव हो तो आसपास के पड़ोसियों से भी इस बारे में स्वतंत्र रूप से पूछें।

पड़ोस का माहौल और आसपास की जरूरी सुविधाएं

घर कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसका आस-पड़ोस सुरक्षित और सुविधाजनक नहीं है, तो आपका रहना मुश्किल हो जाएगा।

  • आसपास की सुविधाएं: चेक करें कि किराना दुकानें, सब्जी मंडी, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो/बस स्टैंड) कितनी दूरी पर हैं।
  • सुरक्षा और शांति: रात के समय वहां स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल कैसा है? क्या वहां अत्यधिक शोर-शराबा या ट्रैफिक की समस्या तो नहीं है?

मकान मालिक या एजेंट का व्यवहार और विश्वसनीयता

मकान मालिक का स्वभाव आपके रहने के अनुभव को सुखद या दर्दनाक बना सकता है।

  • निजता का सम्मान: मकान मालिक कितना दोस्ताना या दखल देने वाला है? पूछें कि क्या वे बिना बताए कभी भी निरीक्षण के लिए आ जाते हैं या आने से पहले सूचित करते हैं?
  • एजेंट ब्रोकरेज: यदि आप किसी ब्रोकर/एजेंट के जरिए घर ले रहे हैं, तो उसकी फीस (ब्रोकरेज) और उसकी सेवाओं की सीमा पहले ही स्पष्ट कर लें।

आपका अगला कदम क्या होना चाहिए?

चेकलिस्ट तैयार करें: घर देखने जाने से पहले ऊपर बताई गई 10 बातों की एक लिखित या डिजिटल चेकलिस्ट अपने फोन में बना लें।

  • सवालों के जवाब नोट करें: मकान मालिक से बातचीत के दौरान हर बिंदु पर स्पष्टता लें।
  • लिखित रूप दें: जिन बातों पर आपकी और मकान मालिक की सहमति बनती है, उन्हें केवल मौखिक न रहने दें। रेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार करते समय इन सभी शर्तों को एग्रीमेंट में क्लॉज के रूप में शामिल करवाएं।
  • फोटो/वीडियो प्रमाण बनाएं: शिफ्टिंग के पहले ही दिन घर में पहले से मौजूद किसी भी टूट-फूट, दाग-धब्बे या खराबी की फोटो और वीडियो बनाकर मकान मालिक को व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज दें, ताकि बाद में इसका हर्जाना आपसे न मांगा जाए।
  • सही योजना और इन 10 महत्वपूर्ण सवालों की मदद से आप न सिर्फ अपने मेहनत की कमाई बचा सकते हैं, बल्कि नए घर में एक सुरक्षित, आरामदायक और तनाव-मुक्त जीवन की शुरुआत कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Aug 2026 07:30 pm

Published on:

08 Aug 2026 07:30 pm

Hindi News / Patrika+ / किराए पर घर लेने से पहले पूछने वाली 10 सबसे महत्वपूर्ण बातें

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

घर में सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं? राशि के अनुसार चुनें सही सजावटी वस्तुएं

Zodiac Home Decor Tips
Patrika+

वीकेंड को बनाएं मजेदार; घर पर मिलेगा कॉमेडी, थ्रिलर और रोमांस का डोज, जानें धमाकेदार अपकमिंग सीरीज

upcoming new movie and web series on ott
Patrika+

स्मार्ट फार्मिंग यानि सहफसली खेती गाइड: एक ही खेत से दोहरी कमाई करने की सबसे कारगर तकनीक

Sustainable Farming
Patrika+

देवभूमि में वीरान हुए सैकड़ों गांव, अब IFS मॉडल और रिवर्स माइग्रेशन से जगी उम्मीद की किरण

UTTARAKHAND
Patrika+

30 हजार के अंदर कौन-सा लैपटॉप आपके काम के लिए रहेगा बेस्ट? देखें ये 5 सबसे शानदार ऑप्शन

Laptop Buying Guide News
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.