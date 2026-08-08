टैक्स बचत के साथ करें भविष्य की तैयारी; जानें पेंशन स्कीम में निवेश और इसके फायदे

सांकेतिक इमेज (सोर्स-Chatgpt)
आज के समय में नौकरीपेशा युवा, छोटे व्यापारी और रिटायरमेंट प्लानर के लिए पेंशन स्कीम में निवेश केवल भविष्य की तैयारी नहीं, बल्कि टैक्स बचत का भी एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि कौन-सी स्कीम आपके लिए सबसे उपयुक्त है, जो आपके जोखिम, टैक्स बचत और लिक्विडिटी की आवश्यकताओं को संतुलित करे?
NPS एक सरकारी पेंशन स्कीम है, जिसे PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) नियंत्रित करता है। इसमें निवेश आपके द्वारा चुने गए पेंशन फंड और एसेट आवंटन (इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी सिक्यूरिटीज) के आधार पर होता है। आप हर वर्ष 4 बार अपनी निवेश रणनीति बदल सकते हैं। यह स्कीम कम लागत (लगभग 0.30% वार्षिक शुल्क) और पोर्टेबिलिटी (स्थान या नौकरी बदलने पर भी खाता चालू रहता है) जैसी सुविधाएं देती है।
इसके तहत खाते में योगदान पर धारा 80C CD(1) के तहत 10% बेसिक + DA तक की छूट मिलती है। इसके साथ ही धारा 80C CD(1B) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती का लाभ भी मिलता है। निकासी के समय 60% राशि टैक्स-फ्री होती है, जबकि शेष 40% राशि से पेंशन (एन्युइटी) खरीदनी होती है, जिस पर टैक्स लागू हो सकता है।
PPF एक सरकारी बचत योजना है, जिसमें निवेश और ब्याज दोनों पर टैक्स नहीं लगता है। इसका EEE (Exempt-Exempt-Exempt) टैक्स स्टेटस है। वर्तमान में इसकी ब्याज दर लगभग 7.1% वार्षिक है, जो प्रत्येक तिमाही समीक्षा के बाद अपडेट होती है। इसमें 15 वर्ष का लॉक-इन पीरियड होता है, लेकिन सातवें वर्ष के बाद आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है। निवेश पर धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की कटौती मिलती है।
जब आप NPS और PPF को एक साथ देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि दोनों की अपनी-अपनी भूमिका हैं। NPS में बाजार से जुड़ी वृद्धि की संभावना है, जबकि PPF पूरी तरह सुरक्षित और टैक्स-फ्री है। विशेषकर नए टैक्स रेजीम में, NPS की अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती इसे और भी आकर्षक बनाती है।
|स्कीम
|टैक्स लाभ
|रिटर्न/जोखिम
|लॉक-इन / लिक्विडिटी
|NPS
|80CCD(1) + 80CCD(1B) कटौती
|बाजार-लिंक्ड, उच्च वृद्धि
|60% निकासी टैक्स-फ्री, शेष एन्युइटी में
|PPF
|80C के तहत ₹1.5 लाख कटौती
|स्थिर, सुरक्षित (~7.1%)
|15 वर्ष लॉक-इन, आंशिक निकासी संभव
|मिश्रण
|टैक्स बचत + सुरक्षा + वृद्धि
|संतुलित पोर्टफोलियो
|लिक्विडिटी और टैक्स में संतुलन
NPS में बाजार जोखिम होता है। यदि शेयर बाजार गिरता है, तो रिटर्न प्रभावित हो सकते हैं। वहीं, PPF में ब्याज दर समय-समय पर बदल सकती है, जिससे भविष्य में रिटर्न स्थिर नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त, NPS में निकासी पर एन्युइटी खरीदना अनिवार्य है और उस पर मिलने वाली पेंशन पर टैक्स लागू हो सकता है।
(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है, व्यक्तिगत निवेश निर्णय से पहले प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें।)
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