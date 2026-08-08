टैक्स बचत के साथ करें भविष्य की तैयारी; जानें पेंशन स्कीम में निवेश और इसके फायदे

NPS एक सरकारी पेंशन स्कीम है, जिसे PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) नियंत्रित करता है। इसमें निवेश आपके द्वारा चुने गए पेंशन फंड और एसेट आवंटन (इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी सिक्यूरिटीज) के आधार पर होता है। आप हर वर्ष 4 बार अपनी निवेश रणनीति बदल सकते हैं। यह स्कीम कम लागत (लगभग 0.30% वार्षिक शुल्क) और पोर्टेबिलिटी (स्थान या नौकरी बदलने पर भी खाता चालू रहता है) जैसी सुविधाएं देती है।