कम खर्च में मिलेगा पूरा लुत्फ; फैमिली के साथ यात्रा को बनाएं यादगार, चुनें रोमांचक और सस्ते डेस्टिनेशन

सांकेतिक इमेज (सोर्स-Chatgpt)
अगर आप फैमली के साथ यात्रा का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो अपने बजट के हिसाब से डेस्टिनेशन चुन सकते हैं। परिवार के साथ यात्रा की योजना बनाते समय, हर सदस्य से पूछें कि गंतव्य पर पहुंचने के बाद वे क्या करना चाहेंगे? परिवार के साथ गंतव्य पर जाने से पहले अपने बजट और पसंदीदा स्थानों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। भारत में ऐसे कई गंतव्य हैं जो खूबसूरत, सुरक्षित और किफायती हैं। आइए जानते हैं कि आपके बजट के हिसाब से कौन-कौन से स्थान आपकी यात्रा को सुकून देने वाले हैं।
कम बजट में हिमाचल के कसोल, उत्तराखंड के ऋषिकेश और कर्नाटक के गोकार्णा में टूर प्लान कर सकते हैं। कसोल अपने शांत वातावरण, नदी किनारे कैफे और ट्रेकिंग के लिए जाना जाता है। यहां खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। इसके अलावा ऋषिकेश, योग, गंगा आरती और रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहां का स्थानीय खाना और आवास किफायती विकल्प हैं। गोकार्णा, गोवा की तुलना में शांत और सस्ता विकल्प है।
जिरो वैली (अरुणाचल प्रदेश) में आपको चावल के खेत, पाइन के जंगल और अपतानी जनजाति की संस्कृति का अनुभव मिलता है। यहां होमस्टे और स्थानीय भोजन सस्ते होते हैं। हम्पी (कर्नाटक) एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जहां बजट गेस्टहाउस, साइकिल किराए पर मिलते हैं। यहां मंदिरों की सैर सस्ते में हो जाती है। इसी तरह, असम का माजुली द्वीप संस्कृति और शांति का मिश्रण है। यहां होमस्टे और स्थानीय भोजन किफायती हैं।
चोप्टा (उत्तराखंड) ट्रेकिंग के लिए बढ़िया स्थान है। यहां बजट लॉज और कैंप उपलब्ध हैं। राजस्थान का मंडावा शहर अपनी हवेलियों और किफायती विरासत होमस्टे के लिए जाना जाता है। वर्कला (केरल) का समुद्र तट क्लिफ पर स्थित है, जहां होमस्टे, योग स्टे और स्थानीय भोजन सस्ते हैं। बुंडी (राजस्थान) अपनी नीली गलियों, बावड़ियों और महल के दृश्य के लिए जाना जाता है। यहां चलकर घूमना आसान और सस्ता है। तवांग (अरुणाचल प्रदेश) भले ही दूर हो, लेकिन पहुंचने के बाद खर्च कम रहता है। यहां मठ, झीलें और पहाड़ियां आकर्षण हैं।
गोवा, कोवलम, पुरी, रामेश्वरम, गोकार्णा और अंडमान परिवार के लिए सुरक्षित और साफ समुद्र तट विकल्प हैं। अक्टूबर से मार्च तक का समय यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इन स्थानों पर 3 से 5 दिनों की यात्रा का अनुमानित खर्च प्रति व्यक्ति ₹14,000 से ₹35,000 तक हो सकता है। इसमे यात्रा, ठहराव, खाना और स्थानीय खर्च शामिल हैं।
परिवार के साथ यात्रा में सुरक्षा सबसे जरूरी है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए आरामदायक आवास और साफ-सफाई वाले स्थान चुनें। स्थानीय मौसम और नियमों की जानकारी पहले से लें। जैसे- पहाड़ों में बारिश या समुद्र तटों पर ज्वार का समय। यात्री बीमा और प्राथमिक चिकित्सा किट साथ रखें। बजट यात्रा में ये छोटी सावधानियां बड़ी राहत देती हैं।
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