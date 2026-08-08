12 अगस्त का सूर्यग्रहण और रक्षाबंधन पर चंद्रग्रहण: जानें किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

चंद्रग्रहण का प्रभाव ज्योतिष में विशेष महत्व रखता है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन राशियों के जातकों पर इसका असर अधिक गहरा हो सकता है। मिथुन राशि वालों को कार्यक्षेत्र में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर ध्यान देने की आवश्यकता है और मीन राशि वालों के लिए रुके कार्यों में गति आने की संभावना है, लेकिन निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।