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घर की दीवारों का रंग बदल सकता है माहौल, जानिए वास्तु के अनुसार सही चुनाव

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की दीवारों का रंग आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? जानें, वास्तु के अनुसार सही रंगों का चयन कैसे आपके जीवन में शांति और समृद्धि ला सकता है।
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 08, 2026

Vastu Colors for Home

घर के लिए सही वास्तु रंग । (फोटोः एआई)

घर की दीवारों पर रंग सिर्फ सजावट नहीं होते हैं। वास्तु शास्त्र में उनका गहरा अर्थ और ऊर्जा से जुड़ा महत्व माना जाता है। सही रंग चुनने से घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि वास्तु के अनुसार कौन-सा रंग किस दिशा और कमरे के लिए उपयुक्त होता है और इसे अपनाने से आपके जीवन पर क्या असर हो सकता है।

सही रंग और सही दिशा

वास्तु शास्त्र में घर के हर हिस्से को एक दिशा और तत्व से जोड़ा गया है, जैसे आग, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। हर तत्व के अनुरूप रंगों का चयन उस कमरे की ऊर्जा और उपयोगिता से मेल खाता है। उदाहरण के लिए, दक्षिण-पूर्व दिशा (अग्नि तत्व) में रसोई होती है, इसलिए वहां नारंगी, लाल या केसरिया जैसे रंग शुभ माने जाते हैं। वहीं उत्तर-पूर्व (जल तत्व) में पूजा या अध्ययन कक्ष हो सकता है, जहां सफेद, हल्का नीला या सिल्वर रंग शांति और स्पष्टता लाते हैं।

रंगों का अर्थः कमरे और दिशा के अनुसार

दिशा / कमरातत्व / उद्देश्यउपयुक्त रंग
दक्षिण-पूर्व (रसोई)अग्नि, ऊर्जा, परिवर्तननारंगी, लाल, केसरिया
उत्तर-पूर्व (पूजा/अध्ययन)जल, शांति, स्पष्टतासफेद, हल्का नीला, सिल्वर
दक्षिण-पश्चिम (मास्टर बेडरूम)पृथ्वी, स्थिरता, आरामपीला, भूरा, बेज, टेराकोटा
उत्तर-पश्चिम (लिविंग/अतिथि)वायु, स्वागत, गतिशीलताहल्का हरा, क्रीम, सिल्वर-ग्रे
केंद्र (ब्राह्मस्थान)आकाश, खुलापन, चेतनापाउडर ग्रे, लैवेंडर, ऑफ-व्हाइट

कमरे के हिसाब से रंगों का चयन

  • रसोई: वास्तु में रसोई को आग का स्थान माना जाता है। इसलिए यहां नारंगी, लाल, पीला या गुलाबी रंग ऊर्जा और गर्मी लाते हैं।
  • स्टडी रूम: अध्ययन और ध्यान के लिए हल्का हरा, नीला या क्रीम रंग उपयुक्त माना जाता है। ये रंग मन को स्थिरता और एकाग्रता देते हैं।
  • ड्राइंग/लिविंग रूम: सफेद या हल्का पीला रंग घर में खुलापन और स्वागत भाव लाता है।
  • बेडरूम (मास्टर): नीला रंग आराम और शांति का प्रतीक है, इसलिए यह बेडरूम के लिए अच्छा माना जाता है।
  • बच्चों का कमरा: सफेद रंग सुरक्षित और शांत माहौल बनाता है। गहरे नीले या लाल रंग से बचना चाहिए।
  • बाथरूम: सफेद रंग स्वच्छता और खुलापन लाता है। गहरे रंगों से बचें।
  • बाहरी दीवारें: हल्का पीला, ऑफ-व्हाइट, हल्का बैंगनी या रस्ट ऑरेंज रंग शुभ माने जाते हैं।

रंगों का भावनात्मक असर

वास्तु शास्त्र में रंगों को ऊर्जा और मनोभाव का माध्यम माना गया है। सही रंग चुनने से घर में मानसिक संतुलन, स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों में सुधार होता है। रंगों का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे आपके व्यक्तिगत स्वाद और घर की प्राकृतिक रोशनी के साथ मेल खाते हों।

कैसे करें रंगों का चयन

सबसे पहले घर की दिशा सही से जानें। एक साधारण कम्पास से भी दिशा पता चल सकती है। फिर उस दिशा के अनुरूप तत्व और रंग चुनें। रंग परिवार (जैसे हल्का नीला, पाउडर ग्रे) पर ध्यान दें। ठीक-ठीक शेड नहीं, बल्कि रंग का परिवार (Color Family) महत्वपूर्ण है। रंगों को अंधविश्वास की तरह न लें। यह एक मार्गदर्शिका है, न कि जादू। अगर किसी कमरे में रंग आपके स्वाद या प्रकाश व्यवस्था से मेल नहीं खाता, तो लचीलापन रखें।

रंगों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण

रंगों का प्रभाव केवल वास्तु तक सीमित नहीं है। मनोविज्ञान में भी रंगों का गहरा प्रभाव माना गया है। उदाहरण के लिए, नीला रंग शांति और स्थिरता का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ऊर्जा और उत्तेजना को दर्शाता है। रंगों का सही चयन आपके मानसिक स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर सकता है।

रंगों से घर में संतुलन और शांति

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के रंगों का चयन सौंदर्य के साथ ऊर्जा, मनोभाव और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा होता है। सही दिशा और तत्व के अनुरूप रंग चुनने से घर में सकारात्मकता, आराम और सामंजस्य आता है।

लेकिन याद रखें, यह मार्गदर्शन है, अंधविश्वास नहीं। अगर आप रंग चुनने में उलझन महसूस करते हैं, तो एक वास्तु या इंटीरियर विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं।

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Updated on:

08 Aug 2026 06:18 pm

Published on:

08 Aug 2026 06:18 pm

Hindi News / Patrika+ / घर की दीवारों का रंग बदल सकता है माहौल, जानिए वास्तु के अनुसार सही चुनाव

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