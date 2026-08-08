घर की दीवारों का रंग बदल सकता है माहौल, जानिए वास्तु के अनुसार सही चुनाव

वास्तु शास्त्र में घर के हर हिस्से को एक दिशा और तत्व से जोड़ा गया है, जैसे आग, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। हर तत्व के अनुरूप रंगों का चयन उस कमरे की ऊर्जा और उपयोगिता से मेल खाता है। उदाहरण के लिए, दक्षिण-पूर्व दिशा (अग्नि तत्व) में रसोई होती है, इसलिए वहां नारंगी, लाल या केसरिया जैसे रंग शुभ माने जाते हैं। वहीं उत्तर-पूर्व (जल तत्व) में पूजा या अध्ययन कक्ष हो सकता है, जहां सफेद, हल्का नीला या सिल्वर रंग शांति और स्पष्टता लाते हैं।