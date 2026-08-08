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Desi Maximalism: आपकी अलमारी, आपकी पहचान और आत्मनिर्भर भारत की नई कहानी

जानिए कैसे 'देसी मैक्सिमलिज्म' और खादी भारतीय युवाओं के स्टाइल को नया रूप दे रहे हैं। समझिए फैशन के ज़रिए आत्मनिर्भरता और अपनी सांस्कृतिक पहचान का यह अनूठा उत्सव।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 08, 2026

desi maximalism

फैशन से आत्मनिर्भरता! (AI)

फैशन कभी सिर्फ धागों, रंगों और कपड़ों का मेल नहीं रहा। यह हर दौर में समाज का दर्पण, व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जब खादी को एक हथियार और आत्म-सम्मान का प्रतीक बनाया गया था, तब से लेकर आज तक फैशन ने एक लंबा सफर तय किया है। आज 21वीं सदी में वही खादी, वही पारंपरिक हस्तशिल्प और हमारे बुनकरों की कला एक नए रूप में लौट आई है। इसे नाम दिया गया है ‘देसी मैक्सिमलिज्म’ (Desi Maximalism)।

आज का युवा वर्ग फैशन को केवल सुंदर दिखने का जरिया नहीं मानता, बल्कि यह उसकी आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक गर्व का उत्सव बन चुका है। आइए विस्तार से समझें कि किस तरह ‘देसी मैक्सिमलिज्म’ और आत्मनिर्भरता मिलकर भारतीय फैशन की एक नई गाथा लिख रहे हैं।

क्या है देसी मैक्सिमलिज्म? (मिनिमलिज्म को देसी जवाब)

पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी दुनिया में 'क्वाइट लग्जरी' (Quiet Luxury) और 'मिनिमलिज्म' (Minimalism) का काफी बोलबाला रहा, जहां हल्के रंग, सादे पैटर्न और बिना किसी आडंबर वाले कपड़ों को तरजीह दी जाती थी। लेकिन भारतीय संस्कृति का मूल स्वभाव उत्सवप्रियता, जीवंतता और विविधता से भरा हुआ है।

'देसी मैक्सिमलिज्म' इसी भारतीय भावना का फैशन में पुनरागमन है। इसका मतलब है:

  • रंगों का खुलकर इस्तेमाल: रानी गुलाबी, मयूरी नीला, हल्दी पीला और गहरा लाल इन चटकीले रंगों को निडरता से एक साथ पहनना।
  • शिल्प और कारीगरी का संगम: भारी जरी का काम, गोटा-पत्ती, बांधनी, अजरख, कल्पकारी और चिकनकारी को आधुनिक सिलुएट्स (आकारों) के साथ जोड़ना।
  • लेयरिंग और आभूषण: पारंपरिक कपड़ों के साथ भारी सिल्वर ज्वेलरी, हाथ से बने बैग्स और कोल्हापुरी जूतियों या स्नीकर्स का अनूठा मेल।

यह शैली कहती है कि खुद को छुपाने या सादगी के नाम पर फीका पड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी संस्कृति, अपनी कारीगरी और अपने रंगों को पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने रखना ही देसी मैक्सिमलिज्म है।

'सिंबल ऑफ स्वदेशी' से 'स्टाइल स्टेटमेंट' तक

खादी केवल एक कपड़ा नहीं है, यह भारत की आत्मनिर्भरता का पहला और सबसे मजबूत प्रतीक है। महात्मा गांधी ने जिस चरखे और खादी के जरिए आर्थिक और मानसिक स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया था, आज के युवा डिजाइनरों ने उसी खादी को री-ब्रांड कर दिया है।

  • आधुनिक रंग और रूप: अब खादी केवल साधारण कुर्ते या धोती तक सीमित नहीं है। आज खादी से क्रॉप टॉप्स, ब्लेज़र, ट्राउजर्स, हुडीज, जंपसूट्स और को-ऑर्ड सेट्स (Co-ord sets) तैयार किए जा रहे हैं।
  • पर्यावरण के अनुकूल (Eco-Friendly): खादी पूरी तरह से हाथ से बुना और काटा जाने वाला कपड़ा है, जिसमें बिजली की खपत नहीं होती। आज का जागरूक युवा, जो सस्टेनेबल (सतत) फैशन की तलाश में है, खादी को पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी प्रेम के रूप में अपना रहा है।
  • स्थानीय कारीगरों को बल: जब आप खादी का एक जैकेट या शर्ट खरीदते हैं, तो उसका सीधा फायदा ग्रामीण भारत के बुनकरों और कताई करने वाले परिवारों को मिलता है। यह फैशन के जरिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है।

सांस्कृतिक गर्व और युवा पीढ़ी की नई पहचान

आज के जेन-जी (Gen-Z) और मिलेनियल्स की सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। वे अब पश्चिमी फैशन का अंधानुकरण करने के बजाय अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। वे अपनी सांस्कृतिक पहचान पर शर्मिंदा होने के बजाय उस पर गर्व महसूस करते हैं।

  • फ्यूजन फैशन का जादू: आज का युवा अपनी नानी या दादी की पुरानी कांजीवरम या चंदेरी साड़ी को काटकर एक आधुनिक ट्यूनिक, ब्लेज़र या लॉन्ग स्कर्ट में बदलवा लेता है।
  • ऑफिस और कॉलेज में देसी स्वैग: जींस के ऊपर अजराख प्रिंट का जैकेट पहनना, या फिर फॉर्मल सूट के साथ बांधनी का स्कार्फ लेना यह दर्शाता है कि भारतीय युवा अपनी परंपराओं को अपनी दैनिक जीवनशैली में शामिल करने से झिझकते नहीं हैं।
  • सोशल मीडिया और सेल्फ-एक्सप्रेशन: इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर '#DesiCore' और '#DesiMaximalism' जैसे ट्रेंड्स करोड़ों युवाओं को अपनी प्रामाणिक शैली (Authentic Style) दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

थ्रिफ्ट फैशन और रीसाइक्लिंग

आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल देश में बने कपड़े पहनना ही नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी और समझदारी से अपने संसाधनों का उपयोग करना भी है। इसी सोच से जन्म लिया है थ्रिफ्ट (Thrift) और सर्कुलर फैशन ने।

  • बजट में स्टाइल और पर्यावरण की सुरक्षा : फास्ट फैशन (Fast Fashion) के इस दौर में, जहां हर महीने नए कपड़े खरीदे और फेंके जाते हैं, थ्रिफ्टिंग ने युवाओं को एक टिकाऊ विकल्प दिया है। पुरानी साड़ियों, सेकंड-हैंड जैकेट्स या विंटेज कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल करना न केवल पॉकेट-फ्रेंडली है, बल्कि यह रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देकर पृथ्वी को कचरे से भी बचाता है।
  • युवाओं की उद्यमिता (Entrepreneurship) : थ्रिफ्ट फैशन ने देश के हजारों युवाओं को छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका दिया है। दिल्ली के सरोजिनी नगर, जनपथ या मुंबई के बांद्रा जैसे प्रसिद्ध स्ट्रीट मार्केट से अनूठे कपड़े खोजकर, उन्हें क्यूरेट करके ऑनलाइन या इंस्टाग्राम स्टोर्स के जरिए बेचना आज के युवाओं का नया बिजनेस मॉडल बन गया है। यह थ्रिफ्ट कल्चर युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहा है।

जब कोई व्यक्ति स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए कपड़े या सामान चुनता है, तो वह केवल एक कपड़ा नहीं खरीदता, बल्कि उस कारीगर की पीढ़ियों पुरानी कला को जीवित रखता है। यही 'वोकल फॉर लोकल' की असली भावना है।

अपने अलमारी (Wardrobe) को कैसे बनाएं 'आत्मनिर्भर'?

अगर आप भी इस खूबसूरत और अर्थपूर्ण फैशन आंदोलन का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो आपको अपनी अलमारी को पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है। बस कुछ छोटे और रचनात्मक बदलाव करके आप 'देसी मैक्सिमलिज्म' को अपना सकती हैं:

  • अपसाइक्लिंग (Upcycling) अपनाएं: अपनी मां या दादी की पुरानी बनारसी या सिल्क साड़ी से एक सुंदर केप (Cape), जैकेट या ए-लाइन स्कर्ट बनवाएं।
  • स्टेटमेंट ज्वेलरी का उपयोग करें: साधारण टी-शर्ट और डेनिम जींस के साथ एक भारी जर्मन सिल्वर या ऑक्सीडाइज्ड हार पहनें। यह साधारण लुक को तुरंत 'देसी मैक्सिमलिज्म' में बदल देगा।
  • खादी और हैंडलूम में निवेश करें: अपनी अलमारी में कम से कम दो-तीन हैंडलूम की चीजें (जैसे खादी का ब्लेजर या कॉटन की सूती साड़ी) जरूर रखें जो हर मौसम में आरामदायक हों।
  • मिक्स एंड मैच (Mix & Match) का हुनर: पारंपरिक लहंगे की स्कर्ट को किसी सिंपल प्लेन वाइट शर्ट के साथ पेयर करें, या फिर इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन के साथ अपने पर्सनल स्टाइल को निखारें।

पहचान, गर्व और स्वावलंबन का एक नया सवेरा

'देसी मैक्सिमलिज्म' और 'आत्मनिर्भरता' केवल फैशन की दुनिया में आए कुछ अस्थायी ट्रेंड्स नहीं हैं। यह भारतीय मानस में आ रहे उस वैचारिक बदलाव का प्रतीक है, जहां हम अपनी पहचान को गर्व के साथ स्वीकार कर रहे हैं। कपड़ा जब सिर्फ बदन ढकने का साधन न रहकर हमारी सोच, हमारी संस्कृति और हमारी आर्थिक आजादी की कहानी कहने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि फैशन ने अपना असली मकसद पा लिया है। जब आप अपने देश के बुनकरों, अपनी परंपराओं और अपनी रचनात्मकता से बने कपड़ों को चुनते हैं, तो आप केवल एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं बनाते आप आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत करते हैं।

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Updated on:

08 Aug 2026 06:07 pm

Published on:

08 Aug 2026 06:07 pm

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