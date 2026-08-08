Desi Maximalism: आपकी अलमारी, आपकी पहचान और आत्मनिर्भर भारत की नई कहानी

'देसी मैक्सिमलिज्म' और 'आत्मनिर्भरता' केवल फैशन की दुनिया में आए कुछ अस्थायी ट्रेंड्स नहीं हैं। यह भारतीय मानस में आ रहे उस वैचारिक बदलाव का प्रतीक है, जहां हम अपनी पहचान को गर्व के साथ स्वीकार कर रहे हैं। कपड़ा जब सिर्फ बदन ढकने का साधन न रहकर हमारी सोच, हमारी संस्कृति और हमारी आर्थिक आजादी की कहानी कहने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि फैशन ने अपना असली मकसद पा लिया है। जब आप अपने देश के बुनकरों, अपनी परंपराओं और अपनी रचनात्मकता से बने कपड़ों को चुनते हैं, तो आप केवल एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं बनाते आप आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत करते हैं।