ओटीपी से लेकर बैंक डिटेल तक: फिर भी क्यों नहीं रुक रही जामताड़ा की साइबर ठगी?

झारखंड का एक छोटा सा ज़िला जामताड़ा, जिसे कभी साधारण ग्रामीण परिदृश्य के लिए जाना जाता था, आज भारत की "फिशिंग राजधानी" (Phishing Capital) के रूप में एक खतरनाक पहचान बना चुका है। 2010 के दशक से शुरू हुआ यह सिलसिला अब महज़ बैंक अधिकारी बनकर फर्जी कॉल करने तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह एक बहुस्तरीय, तकनीकी रूप से उन्नत और संगठित डिजिटल अपराध उद्योग का रूप ले चुका है। लगातार पुलिस की दबिशों, दर्जनों गिरफ्तारियों और करोड़ों रुपये की जब्ती के बावजूद जामताड़ा में साइबर ठगी का नेटवर्क खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।