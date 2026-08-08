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ओटीपी से लेकर बैंक डिटेल तक: फिर भी क्यों नहीं रुक रही जामताड़ा की साइबर ठगी?

जामताड़ा में 'DK बॉस' गैंग, AI और मैलिशियस APK ऐप्स से करोड़ों की साइबर ठगी कैसे कर रहा है? जानिए इस डिजिटल अपराध के पीछे का सच, पुलिस कार्रवाई और बचाव के तरीके।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 08, 2026

otp

OT‌P दिए बिना खाता खाली? (AI)

झारखंड का एक छोटा सा ज़िला जामताड़ा, जिसे कभी साधारण ग्रामीण परिदृश्य के लिए जाना जाता था, आज भारत की "फिशिंग राजधानी" (Phishing Capital) के रूप में एक खतरनाक पहचान बना चुका है। 2010 के दशक से शुरू हुआ यह सिलसिला अब महज़ बैंक अधिकारी बनकर फर्जी कॉल करने तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह एक बहुस्तरीय, तकनीकी रूप से उन्नत और संगठित डिजिटल अपराध उद्योग का रूप ले चुका है। लगातार पुलिस की दबिशों, दर्जनों गिरफ्तारियों और करोड़ों रुपये की जब्ती के बावजूद जामताड़ा में साइबर ठगी का नेटवर्क खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।

वॉयस कॉल से एआई और मैलिशियस ऐप्स (APK) का नया दौर

जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने समय के साथ अपनी तकनीकों को काफ़ी अपडेट किया है। शुरुआती दौर में जहां साधारण फोन कॉल के जरिए लॉटरी या एटीएम कार्ड ब्लॉक होने का डर दिखाकर ओटीपी (OTP) माँगा जाता था, वहीं अब इस खेल में एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रवेश हो चुका है।

'DK बॉस' सिंडिकेट और डिजिटल हथियारों का बाजार

जनवरी 2025 में पुलिस द्वारा पर्दाफाश किया गया 'DK बॉस' नेटवर्क जामताड़ा के बदलते अपराध मॉडल का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस गिरोह ने केवल लोगों को ठगा ही नहीं, बल्कि एक पूरा डिजिटल हथियार बाज़ार खड़ा कर दिया।

  • मैलिशियस ऐप्स (APK) का निर्माण: गिरोह के सदस्यों ने जावा (Java) भाषा में ऐसे घातक मोबाइल ऐप्स तैयार किए जो फोन में इंस्टॉल होते ही यूजर का पूरा कंट्रोल अपराधियों को दे देते थे।
  • AI का इस्तेमाल: पारंपरिक एंटीवायरस और सिक्योरिटी चेक्स से बचने के लिए ChatGPT जैसे जनरेटिव एआई टूल्स की मदद से कोड लिखे गए।
  • सॉफ्टवेयर-एज़-ए-सर्विस (SaaS) मॉडल: यह गिरोह प्रति ऐप ₹25,000 से ₹30,000 में अन्य अपराधियों को ये घातक ऐप्स (APK) बेचता था।
  • अपराध का दायरा: इस नेटवर्क के ज़रिए 415 से अधिक साइबर अपराधों को अंजाम देकर लगभग ₹11 करोड़ की ठगी की गई।

सामाजिक और आर्थिक जड़ें: अपराध की ओर खिंचाव क्यों?

साइबर अपराध को केवल एक तकनीकी समस्या मानना इसकी मूल वजह को नजरअंदाज करना होगा। जामताड़ा में इस नेटवर्क के पनपने और लगातार जारी रहने के पीछे गहरे सामाजिक-आर्थिक कारण छिपे हैं:

  • सीमित अवसर और बेरोजगारी: अधिकांश गिरफ्तार आरोपी (जैसे 19-27 वर्ष के युवा) कृषि-आधारित या कम आय वाले परिवारों से आते हैं। स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसरों का अभाव युवाओं को आसान रास्ते की ओर आकर्षित करता है।
  • कम शिक्षा, अधिक तकनीकी चालाकी: कई मामलों में देखा गया है कि आरोपियों ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। इसके बावजूद, सोशल मीडिया और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के माध्यम से वे सोशल इंजीनियरिंग और ऐप इंस्टॉलेशन जैसी तकनीकों में महारत हासिल कर लेते हैं।
  • कम समय में अत्यधिक धन का लालच: रातों-रात अमीर बनने की होड़ और समाज में आसानी से कमाए गए पैसों से बने पक्के मकान और गाड़ियों को देखकर अन्य युवा भी इस जाल में फंसते चले जाते हैं।
  • पीढ़ीगत अपराध हस्तांतरण: 2020 या 2024 में पकड़े जा चुके आरोपी जेल से बाहर आते ही दोबारा इसी धंधे में शामिल हो जाते हैं। नए युवाओं को प्रशिक्षित करके वे एक निरंतर चलने वाली 'क्राइम चेन' बना देते हैं।

संस्थागत प्रयास और प्रवर्तन चुनौतिया

गृह मंत्रालय (MHA) और स्थानीय पुलिस ने जामताड़ा के साइबर हॉटस्पॉट्स पर नकेल कसने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन अपराधियों के तेज़ी से बदलते तरीकों के सामने चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

I4C और JCCTs की भूमिका

केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने जामताड़ा समेत देश के छह प्रमुख साइबर अपराध हॉटस्पॉट्स में Joint Cyber Coordination Teams (JCCTs) का गठन किया है।

  • अंतर-राज्यीय समन्वय: ये टीमें देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर रियल-टाइम डेटा शेयरिंग करती हैं।
  • बड़ी गिरफ्तारियां: अब तक JCCTs की मदद से देशभर में 21,857 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 1.49 लाख से अधिक साइबर जांच अनुरोधों को सुलझाया गया है।
  • मानक संचालन प्रक्रिया (SOP - जनवरी 2026): National Cybercrime Reporting Portal और Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जनवरी 2026 में नया एसओपी लागू किया गया, जिससे पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराते ही बैंक खातों को तुरंत फ्रीज (Freeze) किया जा सके।

अपराध न रुकने के मुख्य कारण

  • नकली सिम और म्यूल अकाउंट्स (Mule Accounts): अपराधी दूसरे राज्यों या फर्जी दस्तावेजों पर खरीदे गए सिम कार्ड और किराए के बैंक खातों का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैकिंग कठिन हो जाती है।
  • भौगोलिक परिस्थितियां: टेटुलबांधा जैसे ग्रामीण और जंगलों से घिरे इलाकों में छिपकर कॉल करना और पुलिस की भनक मिलते ही भाग जाना आसान होता है।
  • डिजिटल अज्ञानता का फायदा: अपराधी हमेशा सिस्टम की तकनीकी खामियों से ज़्यादा आम जनता की 'मानवीय कमज़ोरी' (डर, लालच या जल्दबाज़ी) का फायदा उठाते हैं।

समाधान की रणनीति: आगे की राह

जामताड़ा के इस अनसुलझे रहस्य और साइबर ठगी के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए तीन-स्तरीय रणनीति पर काम करना अनिवार्य है:

कड़े तकनीकी सुरक्षा मानक

  • APK फाइलों की सख्त स्क्रूटनी: एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और टेलीकॉम कंपनियों को अज्ञात स्रोतों से डाउनलोड होने वाले APK फाइलों और अनधिकृत एसएमएस लिंक्स को डिवाइस स्तर पर ही ब्लॉक करने की तकनीक लागू करनी होगी।
  • एआई-आधारित फ्रॉड डिटेक्शन: बैंकों को यूपीआई (UPI) और नेट बैंकिंग में एआई-संचालित संदिग्ध लेनदेन ट्रैकिंग को और मजबूत करना होगा, ताकि एक साथ होने वाले बड़े या असमान्य ट्रांसफर खुद-ब-खुद रुक जाएं।

जमीनी स्तर पर सामाजिक-आर्थिक सुधार

  • स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार: जामताड़ा के युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, आईटी स्किल्स और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे।
  • शिक्षा की निरंतरता: ड्रॉपआउट दर को कम करना और ग्रामीण स्कूलों में करियर काउंसलिंग शुरू करना बेहद जरूरी है।

नागरिक जागरूकता (डिजिटल साक्षरता)

  • सुरक्षा का सबसे पहला घेरा नागरिक स्वयं हैं। पुलिस और बैंकों की चेतावनियों के अनुसार कुछ मूलभूत नियमों का पालन अनिवार्य है।
  • कभी भी अनजान स्रोतों से मिले APK लिंक या ऐप को फोन में इंस्टॉल न करें।
  • कोई भी बैंक या भुगतान प्लेटफॉर्म (PhonePe, Google Pay) कभी भी ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन या बैंकिंग पासवर्ड फोन पर नहीं मांगता।
  • कैशबैक प्राप्त करने के लिए कभी भी यूपीआई पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती (पिन केवल पैसे भेजने के लिए उपयोग होता है)।

जामताड़ा का साइबर अपराध सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि यह आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और डिजिटल साक्षरता की कमी से उपजी एक गंभीर सामाजिक विकृति है। जब तक केवल पुलिस दबिश के बजाय शिक्षा, स्थानीय रोजगार और सख्त साइबर सुरक्षा नीतियों का समन्वित मॉडल लागू नहीं किया जाएगा, तब तक 'ओटीपी से लेकर बैंक डिटेल तक' की यह ठगी पूरी तरह रुकना कठिन रहेगा

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#Crime

Updated on:

08 Aug 2026 05:06 pm

Published on:

08 Aug 2026 05:06 pm

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