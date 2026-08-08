ओटीपी से लेकर बैंक डिटेल तक: फिर भी क्यों नहीं रुक रही जामताड़ा की साइबर ठगी?

OTP दिए बिना खाता खाली? (AI)
झारखंड का एक छोटा सा ज़िला जामताड़ा, जिसे कभी साधारण ग्रामीण परिदृश्य के लिए जाना जाता था, आज भारत की "फिशिंग राजधानी" (Phishing Capital) के रूप में एक खतरनाक पहचान बना चुका है। 2010 के दशक से शुरू हुआ यह सिलसिला अब महज़ बैंक अधिकारी बनकर फर्जी कॉल करने तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह एक बहुस्तरीय, तकनीकी रूप से उन्नत और संगठित डिजिटल अपराध उद्योग का रूप ले चुका है। लगातार पुलिस की दबिशों, दर्जनों गिरफ्तारियों और करोड़ों रुपये की जब्ती के बावजूद जामताड़ा में साइबर ठगी का नेटवर्क खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने समय के साथ अपनी तकनीकों को काफ़ी अपडेट किया है। शुरुआती दौर में जहां साधारण फोन कॉल के जरिए लॉटरी या एटीएम कार्ड ब्लॉक होने का डर दिखाकर ओटीपी (OTP) माँगा जाता था, वहीं अब इस खेल में एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रवेश हो चुका है।
जनवरी 2025 में पुलिस द्वारा पर्दाफाश किया गया 'DK बॉस' नेटवर्क जामताड़ा के बदलते अपराध मॉडल का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस गिरोह ने केवल लोगों को ठगा ही नहीं, बल्कि एक पूरा डिजिटल हथियार बाज़ार खड़ा कर दिया।
साइबर अपराध को केवल एक तकनीकी समस्या मानना इसकी मूल वजह को नजरअंदाज करना होगा। जामताड़ा में इस नेटवर्क के पनपने और लगातार जारी रहने के पीछे गहरे सामाजिक-आर्थिक कारण छिपे हैं:
गृह मंत्रालय (MHA) और स्थानीय पुलिस ने जामताड़ा के साइबर हॉटस्पॉट्स पर नकेल कसने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन अपराधियों के तेज़ी से बदलते तरीकों के सामने चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
I4C और JCCTs की भूमिका
केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने जामताड़ा समेत देश के छह प्रमुख साइबर अपराध हॉटस्पॉट्स में Joint Cyber Coordination Teams (JCCTs) का गठन किया है।
जामताड़ा के इस अनसुलझे रहस्य और साइबर ठगी के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए तीन-स्तरीय रणनीति पर काम करना अनिवार्य है:
कड़े तकनीकी सुरक्षा मानक
जमीनी स्तर पर सामाजिक-आर्थिक सुधार
जामताड़ा का साइबर अपराध सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि यह आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और डिजिटल साक्षरता की कमी से उपजी एक गंभीर सामाजिक विकृति है। जब तक केवल पुलिस दबिश के बजाय शिक्षा, स्थानीय रोजगार और सख्त साइबर सुरक्षा नीतियों का समन्वित मॉडल लागू नहीं किया जाएगा, तब तक 'ओटीपी से लेकर बैंक डिटेल तक' की यह ठगी पूरी तरह रुकना कठिन रहेगा।
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