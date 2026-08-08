दुकान के लिए सही लोकेशन कैसे चुनें: बढ़ाएं फुटफॉल और बिक्री!

भारत में मॉल की संख्या सीमित होने के कारण, हाई-स्ट्रीट (मुख्य बाजार) में दुकान खोलना अधिक आम और प्रभावी विकल्प बन गया है। दिल्ली का खान मार्केट, मुंबई का फोर्ट, बेंगलुरु की एमजी रोड और कमर्शियल स्ट्रीट जैसे क्षेत्र इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे उच्च-आय वाले ग्राहक और बेहतर पहुंच मिलती है। लेकिन हर हाई-स्ट्रीट हर व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं होती। उदाहरण के लिए, दैनिक उपयोग की वस्तुएं बेचने वाले छोटे किराना स्टोर के लिए स्थानीय मोहल्ले या बाजार में होना अधिक लाभकारी हो सकता है, जहां ग्राहक नियमित रूप से आते-जाते हों।