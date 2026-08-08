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दुकान के लिए सही लोकेशन कैसे चुनें: बढ़ाएं फुटफॉल और बिक्री!

Rretail location strategy: दुकान खोलने से पहले सही स्थान का चयन आपके व्यापार की सफलता तय करता है। जानिए कैसे सही फुटफॉल विश्लेषण, बजट और लीज की शर्तों को समझ कर आप अपनी बिक्री बढ़ा सकते हैं।
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भारत

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MI Zahir

Aug 08, 2026

Shop Location Business Guide

दुकान खोलने से पहले सबसे अहम सवाल यही होता है: “क्या यह जगह मेरे ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करेगी?” सही स्थान चुनना केवल किराया कम या अधिक होने का सवाल नहीं है, बल्कि यह आपके व्यापार की दिशा और सफलता तय करता है। नीचे एक स्पष्ट गाइड दी गई है, जो आपको इस निर्णय में सहायता करेगी।

स्थान का अर्थ केवल पता नहीं, बल्कि रणनीति है

दुकान का स्थान चुनते समय यह जानना आवश्यक है कि आपके ग्राहक कौन हैं, वे कहां रहते हैं, और वे कहां खरीदारी करना पसंद करते हैं। केवल भीड़-भाड़ वाली जगह चुनना पर्याप्त नहीं होता-वह स्थान आपके लक्षित ग्राहक वर्ग के मार्ग में होना चाहिए।

फुटफॉल (पैदल ग्राहकों की संख्या) की मात्रा और समय भी मायने रखते हैं। सुबह-शाम की भीड़ अलग-अलग होती है, और आपके उत्पाद के अनुसार यह तय करना आवश्यक है कि कौन-सा समय आपके लिए सबसे लाभदायक होगा।

स्थान चुनने के लिए सात कदम

Shopify India की गाइड में सात कदम बताए गए हैं, जो दुकान खोलने से पहले उठाए जाने चाहिए:

अपने ब्रांड की आवश्यकताएं और बजट तय करें—किराया, बिक्री क्षमता और स्थान का आकार।

अपने लक्षित ग्राहकों की जनसंख्या और आय स्तर को समझें।

फुटफॉल और पहुंच (जैसे पार्किंग, सार्वजनिक परिवहन) का विश्लेषण करें।

आसपास के प्रतिस्पर्धियों और सहयोगी व्यवसायों का अवलोकन करें।

जोनिंग नियमों और कानूनी अनुमतियों की जांच करें।

दुकान के स्थान और लीज की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

यदि संभव हो, तो पॉप-अप या अस्थायी दुकान के माध्यम से पहले परीक्षण करें।

इन कदमों से आप केवल एक स्थान नहीं चुनते, बल्कि एक रणनीति बनाते हैं।

भारत में स्थान का स्वरूप और चुनौतियां

भारत में मॉल की संख्या सीमित होने के कारण, हाई-स्ट्रीट (मुख्य बाजार) में दुकान खोलना अधिक आम और प्रभावी विकल्प बन गया है। दिल्ली का खान मार्केट, मुंबई का फोर्ट, बेंगलुरु की एमजी रोड और कमर्शियल स्ट्रीट जैसे क्षेत्र इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे उच्च-आय वाले ग्राहक और बेहतर पहुंच मिलती है। लेकिन हर हाई-स्ट्रीट हर व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं होती। उदाहरण के लिए, दैनिक उपयोग की वस्तुएं बेचने वाले छोटे किराना स्टोर के लिए स्थानीय मोहल्ले या बाजार में होना अधिक लाभकारी हो सकता है, जहां ग्राहक नियमित रूप से आते-जाते हों।

डेटा और स्थल निरीक्षण-दोनों आवश्यक

OpenAStore की फ्रेमवर्क बताती है कि डेटा-आधारित विश्लेषण (जैसे जनसंख्या, ट्रैफिक पैटर्न) और स्थल पर जाकर निरीक्षण—दोनों का संतुलन होना चाहिए। केवल डेटा पर निर्भर रहना या केवल अपनी समझ पर भरोसा करना, दोनों ही जोखिम भरे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, डेटा से पता चल सकता है कि कोई सड़क व्यस्त है, लेकिन स्थल पर जाकर मालूम होता है कि वहां पार्किंग नहीं है या दुकान तक पहुंचने में कठिनाई है—ऐसी स्थिति में निर्णय बदलना आवश्यक हो जाता है।

लीज और कानूनी पहलुओं की अनदेखी न करें

कई बार दुकान का स्थान उपयुक्त होता है, लेकिन लीज की शर्तें या जोनिंग नियम व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। Shopify गाइड में बताया गया है कि ट्रिपल-नेट (NNN) लीज, प्रतिशत किराया, और फिट-आउट अलाउंस जैसी बातें समझना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय नियमों के अनुसार दुकान खोलने के लिए आवश्यक परमिट और लाइसेंस की जांच पहले से कर लेनी चाहिए।

वास्तुशास्त्र: विश्वास या व्यावहारिकता?

हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वास्तु के अनुसार दुकान का प्रवेश द्वार उत्तर, उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है, और कैश काउंटर दक्षिण-पश्चिम में रखना लाभकारी हो सकता है। यह विश्वासों पर आधारित है और कुछ व्यापारियों के लिए मानसिक संतुष्टि दे सकता है। लेकिन व्यावहारिक निर्णय लेते समय इसे प्राथमिकता न दें—यह एक अतिरिक्त विचार हो सकता है, परंतु मुख्य आधार डेटा और व्यावहारिकता ही होना चाहिए।

कदम क्या देखें: ग्राहक प्रोफाइल कौन हैं, कहां रहते हैं, उनकी खरीदारी की आदतें

फुटफॉल और समय भीड़ कब और कितनी होती है

पहुंच और फेसिलिटी पार्किंग, परिवहन, एंट्री रोड

कंटिटिशन और सहयोग आसपास कौन हैं, कौन सहयोगी व्यवसाय हैं

कानूनी/लीज शर्तें जोनिंग, परमिट, किराया मॉडल

डेटा + निरीक्षण दोनों का बैलेंस

वैकल्पिक विचार वास्तु जैसे विश्वास, यदि आवश्यक हो

अब आपका अगला कदम क्या हो

दुकान की लोकेशन चुनने से पहले स्पष्ट योजना बनाएं कि आपके ग्राहक कौन हैं, वे कहां हैं और आप तक कैसे पहुंचेंगे। इसके बाद बाजार, फुटफॉल, प्रतिस्पर्धा, किराया और सुविधाओं का आकलन करें। डेटा जुटाने के साथ स्थल पर जाकर वास्तविक स्थिति देखें और कानूनी पहलुओं की जांच करें। संभव हो तो पॉप-अप या अस्थायी दुकान के जरिए लोकेशन का परीक्षण करें, ताकि बड़ा निवेश करने से पहले सही फैसला लिया जा सके। इस तरह आप सिर्फ दुकान के लिए जगह नहीं चुनेंगे, बल्कि अपने कारोबार की मजबूत नींव तैयार करेंगे।

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Updated on:

08 Aug 2026 05:28 pm

Published on:

08 Aug 2026 05:22 pm

Hindi News / Patrika+ / दुकान के लिए सही लोकेशन कैसे चुनें: बढ़ाएं फुटफॉल और बिक्री!

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