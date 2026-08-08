आपके कपड़े भी फैला रहे हैं माइक्रोप्लास्टिक? एक वॉश में निकल सकते हैं लाखों कण, जानिए ये कितना खतरनाक!

भारत सरकार की PM MITRA (Mega Integrated Textile Region and Apparel) योजना को अक्सर "सर्कुलर फैशन पहल" के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन असल में इसका मुख्य उद्देश्य अलग है। यह योजना 2021-22 के बजट में घोषित की गई थी और इसके तहत देश के सात राज्यों में बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य है निवेश आकर्षित करना, लॉजिस्टिक्स लागत घटाना, रोजगार बढ़ाना, और भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना (यानी "Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign" का 5F विज़न)। हर पार्क में सामान्य एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम जैसी टिकाऊ सुविधाएं ज़रूर शामिल हैं, लेकिन यह मूलतः औद्योगिक अवसंरचना और निवेश योजना है, न कि सीधे तौर पर रीसाइक्लिंग या सर्कुलर इकॉनमी को केंद्र में रखने वाली योजना। सही मायनों में सर्कुलर टेक्सटाइल इकोसिस्टम बनाने की दिशा में योगदान ऊपर बताई गई "Mapping of Textile Waste Value Chain" रिपोर्ट और इससे जुड़ी नीतिगत सिफारिशों से अधिक जुड़ा है।