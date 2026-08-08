स्मार्टफोन में छिपे हैं ये 5 कमाल के फीचर्स, चेक करें आपके फोन में कौन-कौन सा है!

जानिए स्मार्टफोन के छिपे हुए फीचर्स के बारे में।(फोटोः एआई)
आपके स्मार्टफोन में छिपे कुछ फीचर्स उसे वाकई “स्मार्ट” बनाते हैं। अक्सर हम कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया तक सीमित रह जाते हैं, जबकि हमारे हाथ में एक ऐसा उपकरण है, जो इसके अलावा भी कई अनदेखी ताकतें रखता है। आइए जानते हैं, पांच ऐसे अनोखे और उपयोगी फीचर्स, जो आपके स्मार्टफोन को और भी काम का बना सकते हैं।
पहला फीचर है, प्राइवेसी डिस्प्ले। यह Samsung Galaxy S23 Ultra में उपलब्ध एक खास फीचर है, जो स्क्रीन को किनारे से देखने पर धुंधला कर देता है, ताकि कोई और आपके निजी कंटेंट को न देख सके। यह सुरक्षा और प्राइवेसी को एक नया आयाम देता है।
दूसरा है Vivo X70 Pro+ का गिम्बल कैमरा सिस्टम। यह मोबाइल में एक छोटा तीन-अक्षीय (three-axis) गिम्बल होता है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग को बेहद स्थिर बनाता है। साथ ही इसमें AI-आधारित सब्जेक्ट ट्रैकिंग और वीडियो कॉल्स को ऑटोमैटिकली सेंटर में लाने जैसे फीचर्स भी हैं। एक तरह से यह फोन कैमरा और स्मार्टफोन का कॉम्बिनेशन है।
तीसरा फीचर है Infinix Note 30 Pro का डॉट-मैट्रिक्स सेकेंडरी डिस्प्ले। यह कैमरा मॉड्यूल में एक छोटा स्क्रीन है जो मैसेज, मौसम या अन्य नोटिफिकेशन दिखा सकता है, बिना मुख्य स्क्रीन को जगाए। यह एक अनूठा तरीका है जानकारी पाने का, खासकर जब आपने फोन को नीचे रखा हो।
चौथा फीचर है स्मार्टफोन को एक मल्टी-टूल में बदलने वाले छिपे हुए टूल्स, जैसे डॉक्यूमेंट स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, ट्रांसलेटर, बैक-टैप शॉर्टकट्स और इमरजेंसी टूल्स। उदाहरण के लिए, iPhone में Notes ऐप से डॉक्यूमेंट स्कैन करना आसान है और Android में Google Drive से यह सुविधा मिलती है। बैक-टैप शॉर्टकट्स से आप डबल या ट्रिपल टैप करके स्क्रीनशॉट, फ्लैशलाइट या ऐप्स खोल सकते हैं।
पांचवां फीचर है iPhone का Hold Assist, जो कॉल पर होल्ड होने पर आवाज सुनकर आपको नोटिफिकेशन भेजता है, जब कोई इंसान कॉल रिसीव करता है। यह फीचर iOS 15 में उपलब्ध है और कॉल होल्ड पर होने की परेशानी को कम करता है।
|फीचर
|क्या करता है
|क्यों खास है
|प्राइवेसी डिस्प्ले
|स्क्रीन किनारे से देखने पर धुंधला हो जाता है
|प्राइवेसी और सुरक्षा बढ़ाता है
|गिम्बल कैमरा (Vivo X70 Pro+)
|वीडियो को स्थिर बनाता है, AI ट्रैकिंग
|पेशेवर वीडियो अनुभव देता है
|डॉट-मैट्रिक्स सेकेंडरी डिस्प्ले
|नोटिफिकेशन दिखाता है कैमरा मॉड्यूल में
|जानकारी पाने का नया तरीका
|छिपे टूल्स (स्कैनर, ट्रांसलेटर, बैक-टैप)
|कई उपयोगी टूल्स बिना ऐप के
|फोन को मल्टी-टूल में बदलता है
|होल्ड असिस्ट
|कॉल होल्ड पर इंसान सुनते ही नोटिफिकेशन
|कॉल होल्ड की परेशानी कम करता है
इन फीचर्स से प्राइवेसी और सुरक्षा का स्तर बढ़ता है। प्राइवेसी डिस्प्ले जैसे फीचर्स आपको सार्वजनिक जगहों पर भी आराम से फोन इस्तेमाल करने की आजादी देते हैं। दूसरा, वीडियो और कैमरा अनुभव में सुधार होता है, गिम्बल और AI ट्रैकिंग से आप बेहतर वीडियो बना सकते हैं। तीसरा, फोन का उपयोग और भी सहज और तेज हो जाता है। बिना ऐप इंस्टॉल किए डॉक्यूमेंट स्कैन करना या बैक-टैप से शॉर्टकट्स चलाना आपके दिन को आसान बनाता है। चौथा, होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स कॉलिंग अनुभव को और स्मार्ट बनाते हैं।
सबसे पहले, अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर इन फीचर्स को खोजें और सक्रिय करें, जैसे बैक-टैप शॉर्टकट्स, डॉक्यूमेंट स्कैनर, या होल्ड असिस्ट। अगर आपके पास Galaxy S23 Ultra या Vivo X70 Pro+ जैसे मॉडल हैं, तो प्राइवेसी डिस्प्ले या गिम्बल कैमरा को जरूर एक्सप्लोर करें। वहीं यदि आप नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन अनोखे फीचर्स को ध्यान में रखें, क्योंकि असली स्मार्टफोन वही है जो रोजमर्रा की जरूरतों को नए तरीके से हल करे।
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