स्मार्टफोन में छिपे हैं ये 5 कमाल के फीचर्स, चेक करें आपके फोन में कौन-कौन सा है!

इन फीचर्स से प्राइवेसी और सुरक्षा का स्तर बढ़ता है। प्राइवेसी डिस्प्ले जैसे फीचर्स आपको सार्वजनिक जगहों पर भी आराम से फोन इस्तेमाल करने की आजादी देते हैं। दूसरा, वीडियो और कैमरा अनुभव में सुधार होता है, गिम्बल और AI ट्रैकिंग से आप बेहतर वीडियो बना सकते हैं। तीसरा, फोन का उपयोग और भी सहज और तेज हो जाता है। बिना ऐप इंस्टॉल किए डॉक्यूमेंट स्कैन करना या बैक-टैप से शॉर्टकट्स चलाना आपके दिन को आसान बनाता है। चौथा, होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स कॉलिंग अनुभव को और स्मार्ट बनाते हैं।