मोबाइल से फोटो खींचने का सही तरीका: कैमरे के लेंस की क्लीनिंग से लेकर नाइट मोड तक!

मोबाइल कैमरे की सही सेटिंग और थोड़ी समझदारी से हर फोटो ज्यादा साफ, बैलेंस और आकर्षक बनाया जा सकता है। (विजुअल : ChatGPT)
मोबाइल कैमरे से बेहतर तस्वीरें लेना अब पहले से आसान है, लेकिन इसके लिए सिर्फ महंगे फोन की जरूरत नहीं होती। कई बार कैमरे की क्षमता से ज्यादा हमारी फोटो खींचने की आदतें तस्वीर की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।
फोन लगातार हाथ, जेब और बैग में रहता है, इसलिए कैमरा लेंस पर धूल, उंगलियों के निशान और तेल की परत जम सकती है। फोटो लेने से पहले लेंस को माइक्रोफाइबर या मुलायम साफ कपड़े से धीरे से पोंछने की आदत बनाएं।
डिजिटल जूम करने पर तस्वीर का वास्तविक विवरण कम हो सकता है और इमेज धुंधली नजर आ सकती है। संभव हो तो विषय के थोड़ा करीब जाएं या फोन में उपलब्ध ऑप्टिकल जूम का इस्तेमाल करें।
अच्छी फोटो के लिए रोशनी सबसे अहम तत्वों में से एक है। दिन के समय प्राकृतिक रोशनी का फायदा उठाएं और कोशिश करें कि प्रकाश विषय के सामने या एक तरफ से आए, ताकि चेहरा या वस्तु साफ दिखाई दे।
कैमरे में 3×3 ग्रिड लाइन चालू करने से तस्वीर की फ्रेमिंग बेहतर करने में मदद मिलती है। इससे विषय को सही जगह रखने और तस्वीर में संतुलन बनाए रखने के लिए ‘रूल ऑफ थर्ड्स’ का इस्तेमाल किया जा सकता है।
कम रोशनी में कैमरा अधिक समय तक रोशनी कैप्चर कर सकता है, इसलिए फोन हल्का भी हिलने पर फोटो धुंधली हो सकती है। ऐसे समय फोन को दोनों हाथों से स्थिर पकड़ें या जरूरत पड़ने पर ट्राइपॉड अथवा किसी ठोस सतह का सहारा लें।
कम रोशनी में बेहतर परिणाम के लिए फोन का नाइट मोड उपयोगी हो सकता है। जिन स्मार्टफोन में प्रो या मैन्युअल मोड उपलब्ध है, उनमें ISO, शटर स्पीड और व्हाइट बैलेंस जैसी सेटिंग्स को जरूरत के अनुसार बदला जा सकता है।
फोटो एडिट करते समय जरूरत से ज्यादा फिल्टर, HDR या रंगों का इस्तेमाल तस्वीर को अस्वाभाविक बना सकता है। बेहतर परिणाम के लिए एक्सपोजर, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस और रंगों में हल्का सुधार करें।
लेंस साफ रखना, सही रोशनी चुनना, अनावश्यक डिजिटल जूम से बचना और फ्रेमिंग पर ध्यान देना तस्वीरों को बेहतर बना सकता है। कम रोशनी में फोन को स्थिर रखना और नाइट मोड का सही इस्तेमाल भी काफी उपयोगी है।
बहरहाल, इन तरीकों को अपनी रोजमर्रा की फोटोग्राफी में आजमाएं और अलग-अलग रोशनी व एंगल के साथ अभ्यास करें। थोड़े अभ्यास से आप बिना अतिरिक्त उपकरणों के मोबाइल कैमरे से ज्यादा साफ और आकर्षक तस्वीरें ले सकते हैं।
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