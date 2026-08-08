मोबाइल से फोटो खींचने का सही तरीका: कैमरे के लेंस की क्लीनिंग से लेकर नाइट मोड तक!

कम रोशनी में कैमरा अधिक समय तक रोशनी कैप्चर कर सकता है, इसलिए फोन हल्का भी हिलने पर फोटो धुंधली हो सकती है। ऐसे समय फोन को दोनों हाथों से स्थिर पकड़ें या जरूरत पड़ने पर ट्राइपॉड अथवा किसी ठोस सतह का सहारा लें।