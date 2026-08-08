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भागती जिंदगी में ठहराव का स्वाद: राजस्थान की हर्बल चाय से दूर करें तनाव

क्या आप तनाव से परेशान हैं? जानिए राजस्थान की पारंपरिक हर्बल चाय के औषधीय गुण, वैज्ञानिक आधार और इसे घर पर बनाने की आसान विधि।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 08, 2026

Tea

100% नेचुरल स्ट्रेस रिलीफ टी! (AI)

आज की तेज रफ्तार जिंदगी, व्यस्त दिनचर्या, डिजिटल स्क्रीन के सामने बिताए जाने वाले लंबे घंटे और करियर-परिवार के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद में 'तनाव' हमारी जीवनशैली का एक बिन-बुलाया हिस्सा बन चुका है। सुबह की हल्की ठंडक में मन को केंद्रित करना हो या फिर शाम ढलते ही दिनभर की मानसिक थकान को मिटाना एक कप गर्म और सुगंधित हर्बल चाय मन को शांति प्रदान करने का एक अत्यंत पुराना, आजमाया हुआ और प्रभावी तरीका है। मरुभूमि राजस्थान केवल अपने समृद्ध इतिहास, महलों और संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी आयुर्वेदिक परंपराओं और औषधीय वनस्पतियों के लिए भी जाना जाता है।

राजस्थान में सदियों से स्थानीय जड़ी-बूटियों, मसालों और फूलों से बने काढ़े तथा पेय पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किया जाता रहा है। आज यही पारंपरिक ज्ञान आधुनिक जीवनशैली में "स्ट्रेस-रिलीफ हर्बल टी" के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। आइए विस्तार से समझें कि यह चाय किस प्रकार काम करती है, इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है, और आप इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं।

सामग्री और वैज्ञानिक आधार

राजस्थान की पारंपरिक हर्बल चाय की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्राकृतिक सामग्रियां हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक जड़ी-बूटी का अपना विशिष्ट औषधीय महत्व और वैज्ञानिक आधार है:

  • अश्वगंधा (Withania somnifera): इसे आयुर्वेद में 'रसायन' और आधुनिक विज्ञान में एक शक्तिशाली एडाप्टोजन (Adaptogen) माना जाता है। एडाप्टोजन ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो शरीर को हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय तनाव के प्रति अनुकूल बनाने और ढालने में मदद करते हैं। यह शरीर में तनाव के मुख्य हार्मोन 'कोर्टिसोल' (Cortisol) के स्तर को नियंत्रित करता है।
  • ब्राह्मी (Bacopa monnieri): यह मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स को संतुलित करने और तंत्रिका तंत्र (Nervous System) को शांत करने के लिए जानी जाती है। यह एकाग्रता बढ़ाती है और चिंता को दूर करती है।
  • कैमोमाइल और लैवेंडर: कैमोमाइल के फूलों में 'एपिजेनिन' (Apigenin) नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो मस्तिष्क के उन रिसेप्टर्स से जुड़ता है जो चिंता को कम करते हैं और गहरी नींद को बढ़ावा देते हैं। लैवेंडर अपनी शांत सुगंध और न्यूरो-प्रोटेक्टिव गुणों के लिए प्रसिद्ध है।
  • लेमनग्रास और पुदीना: ये दोनों सामग्रियां न केवल चाय को एक ताजगी भरा स्वाद और सुगंध देती हैं, बल्कि पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखती हैं। तनाव का सीधा असर हमारे पेट पर पड़ता है, और ये सामग्रियां पेट को राहत पहुंचाती हैं।
  • अदरक और दालचीनी: राजस्थान के पेय पदार्थों में भारतीय मसालों का तड़का हमेशा से रहा है। अदरक और दालचीनी में शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी (सूजन-रोधी) और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को बढ़ाते हैं और रक्त संचार में सुधार करते हैं।

वैज्ञानिक प्रमाण:

Journal of Ethnopharmacology (2025) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जब अश्वगंधा और ब्राह्मी को सही अनुपात में मिलाकर सेवन किया जाता है, तो यह तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाता है। इसके अलावा, कैमोमाइल के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मस्तिष्क के सेरोटोनिन और डोपामाइन स्तर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे मनोदशा (Mood) में सुधार होता है।

तनाव-रोधी गुण कैसे काम करते हैं? (Mechanism of Action) : जब आप तनाव में होते हैं, तो आपका शरीर 'फाइट या फ्लाइट' (Fight or Flight) मोड में चला जाता है, जिससे कोर्टिसोल का स्राव बढ़ जाता है और हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। यह हर्बल चाय आपके शरीर पर निम्नलिखित वैज्ञानिक तरीकों से असर करती है:

एल्कलॉइड्स और फ्लावोनोइड्स का प्रभाव: इन जड़ी-बूटियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सक्रिय यौगिक—जैसे कि फ्लावोनोइड्स, सैपोनिन और एल्कलॉइड्स मस्तिष्क में पाए जाने वाले GABA (गामा-अमीनोब्यूट्रिक एसिड) रिसेप्टर्स को सक्रिय करते हैं। GABA एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो दिमाग की अत्यधिक गतिविधि को धीमा करके शांति की अनुभूति कराता है।

ऑक्सीडेटिव तनाव में कमी: अत्यधिक काम और तनाव से शरीर में 'फ्री रेडिकल्स' (Free Radicals) का निर्माण होता है, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। हर्बल चाय में मौजूद भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं।

इंद्रियों की उत्तेजना (Aromatherapy effect): लेमनग्रास, कैमोमाइल और लैवेंडर जैसी जड़ी-बूटियों की वाष्प जब भाप के रूप में हमारी घ्राण शक्ति (सूंघने की क्षमता) के संपर्क में आती है, तो यह तुरंत मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम को शांत करने का संदेश भेजती है।

हर्बल चाय बनाने की प्रामाणिक विधि (Recipe & Preparation)

आप इस हर्बल चाय को आसानी से घर पर बना सकते हैं या बाजार में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाले सूखे मिश्रणों का उपयोग कर सकते हैं।

  • घर पर सूखा मिश्रण तैयार करने की सामग्री:
  • अश्वगंधा चूर्ण या सूखी जड़ें: 10 ग्राम
  • ब्राह्मी की सूखी पत्तियां: 10 ग्राम
  • सूखे कैमोमाइल के फूल: 15 ग्राम
  • लेमनग्रास (सूखा हुआ): 15 ग्राम
  • पुदीने की सूखी पत्तियां: 10 ग्राम
  • दालचीनी का छोटा टुकड़ा या पाउडर: 5 ग्राम

बनाने की विधि:

मिश्रण बनाएं: ऊपर बताई गई सभी सूखी जड़ी-बूटियों को आपस में अच्छी तरह मिलाकर एक एयरटाइट कांच के जार में रख लें।

पानी उबालें: एक सॉसपैन में 150 से 200 मिलीलीटर स्वच्छ पानी लें और उसे अच्छी तरह उबलने दें।

इन्फ्यूजन (अर्क निकालना): पानी उबल जाने के बाद गैस बंद कर दें। अब इसमें लगभग 1 छोटा चम्मच (2 ग्राम) हर्बल मिश्रण डालें।

ढककर रखें: बर्तन को तुरंत ढक्कन से ढक दें और 5 से 7 मिनट तक भाप में रहने दें। इसे सीधे उबालने के बजाय भाप में छोड़ना इसलिए जरूरी है ताकि इसके वाष्पशील तेल (Essential Oils) उड़ न जाएं।

छानें और परोसें: 7 मिनट बाद चाय को कप में छान लें। यदि आप मीठा पसंद करते हैं, तो चाय हल्की गुनगुनी होने पर इसमें आधा चम्मच प्राकृतिक शहद या नींबू का रस मिला सकते हैं। (ध्यान रखें: उबलते पानी में कभी शहद न डालें)।

पैकेज्ड विकल्प:

यदि आपके पास जड़ी-बूटियां इकट्ठा करने का समय नहीं है, तो आप जयपुर या राजस्थान के अन्य हिस्सों में बनने वाले प्रामाणिक “Stress Relief” पैकेज्ड टी-बैग्स या लूज टी का चयन कर सकते हैं। इन ब्रांड्स में कैमोमाइल, लैवेंडर, पैशनफ्लावर और कैटनीप जैसे विश्वस्तरीय घटकों का सटीक संतुलन होता है, जो विशेष रूप से अनिद्रा और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए तैयार किए जाते हैं।

कौन-कौन लाभ उठा सकता है? (Target Audience & Benefits)

यह हर्बल पेय हर उस व्यक्ति के लिए वरदान साबित हो सकता है जो आधुनिक जीवन की आपाधापी से थोड़ा विश्राम चाहता है:

वर्किंग प्रोफेशनल्स: लैपटॉप स्क्रीन के सामने 8-10 घंटे बिताने वाले कर्मचारियों के लिए शाम को एक कप हर्बल चाय 'डिजिटल डिटॉक्स' की तरह काम करती है।

माता-पिता और गृहिणी: घरेलू कामकाज, बच्चों की परवरिश और दैनिक जिम्मेदारियों से उत्पन्न होने वाली थकान को मिटाने में यह बेहद मददगार है।

वरिष्ठ नागरिक: बढ़ती उम्र में नींद न आने (अनिद्रा) और जोड़ों की हल्की ऐंठन की समस्या में कैमोमाइल और ब्राह्मी युक्त यह चाय अत्यंत राहत प्रदान करती है।

विद्यार्थी: परीक्षा के दिनों में तनाव कम करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए ब्राह्मी और अश्वगंधा का यह संयोजन बहुत फायदेमंद है।

मुख्य लाभ:

  • चिंता और बेचैनी में तत्काल राहत।
  • अनिद्रा की समस्या में सुधार और गहरी, सुकून भरी नींद।
  • मांसपेशियों के खिंचाव और सरदर्द में कमी।
  • पाचन क्रिया में सुधार और पेट की गैस से मुक्ति।
  • ध्यान रखने योग्य सावधानियां (Precautions & Side Effects)
  • यद्यपि हर्बल चाय पूरी तरह से प्राकृतिक होती है, फिर भी इसके सेवन के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है:

अति सर्वत्र वर्जयेत् (संतुला अत्यंत आवश्यक): किसी भी चीज की अति नुकसानदेह हो सकती है। दिन में 1 से 2 कप हर्बल चाय पर्याप्त है। अत्यधिक सेवन से पेट खराब होना या अत्यधिक सुस्ती आने जैसी समस्या हो सकती है।

एलर्जी की जांच: यदि आपको एस्टेरेसी (Asteraceae) परिवार के पौधों (जैसे रैकवीड या गेंदा) से एलर्जी है, तो कैमोमाइल का उपयोग करने से पहले सावधानी बरतें।

विशेष परिस्थितियां: गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, या जो लोग उच्च रक्तचाप, मधुमेह या मानसिक रोगों की भारी दवाएं ले रहे हैं, उन्हें इस चाय को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए।

चिकित्सकीय विकल्प नहीं: यह चाय तनाव और थकान को कम करने का एक सहायक प्राकृतिक उपाय है, यह किसी गंभीर मानसिक स्थिति (जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन या एंग्जाइटी डिसऑर्डर) का चिकित्सीय इलाज नहीं है।

राजस्थान की यह हर्बल चाय केवल एक पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद की समृद्ध विरासत और आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान का एक सुंदर सामंजस्य है। जीवन की निरंतर भागदौड़ के बीच स्वयं के लिए 10 मिनट का समय निकालना और शांति से एक कप हर्बल चाय की चुस्कियां लेना अपने आप में एक माइंडफुलनेस (Mindfulness) अभ्यास है।

आज ही शुरुआत करें:

तनाव से मुक्ति पाने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार न करें। आज ही इन आसान जड़ी-बूटियों का एक छोटा बैच तैयार करें या किसी भरोसेमंद प्रामाणिक ब्रांड की स्ट्रेस-रिलीफ टी लाएं। आज शाम को अपने फोन और लैपटॉप को 15 मिनट के लिए किनारे रखें, एक कप गर्म हर्बल चाय बनाएं, और इसकी सुगंध तथा स्वाद के साथ महसूस करें कि आपका मन कैसे शांत और पुनर्जीवित होता है। अपनी दिनचर्या में इस छोटे से प्राकृतिक बदलाव को जगह दें और एक स्वस्थ, तनावमुक्त जीवन की ओर कदम बढ़ाएं

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Healthy Lifestyle

Updated on:

08 Aug 2026 04:54 pm

Published on:

08 Aug 2026 04:41 pm

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