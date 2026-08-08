भागती जिंदगी में ठहराव का स्वाद: राजस्थान की हर्बल चाय से दूर करें तनाव

आज की तेज रफ्तार जिंदगी, व्यस्त दिनचर्या, डिजिटल स्क्रीन के सामने बिताए जाने वाले लंबे घंटे और करियर-परिवार के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद में 'तनाव' हमारी जीवनशैली का एक बिन-बुलाया हिस्सा बन चुका है। सुबह की हल्की ठंडक में मन को केंद्रित करना हो या फिर शाम ढलते ही दिनभर की मानसिक थकान को मिटाना एक कप गर्म और सुगंधित हर्बल चाय मन को शांति प्रदान करने का एक अत्यंत पुराना, आजमाया हुआ और प्रभावी तरीका है। मरुभूमि राजस्थान केवल अपने समृद्ध इतिहास, महलों और संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी आयुर्वेदिक परंपराओं और औषधीय वनस्पतियों के लिए भी जाना जाता है।