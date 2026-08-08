जलवायु परिवर्तन का कृषि पर हो रहा बुरा असर, जानें मानसूनी चुनौतियों से निपटने के उपाय

बदलते जलवायु के प्रभाव से निपटने के लिए स्मार्ट तकनीकें, मिट्टी का संरक्षण और फसल चक्र जैसे प्रयास फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जल संरक्षण, मिट्टी में कार्बन बढ़ाना, बचे हुए फसल अवशेषों का उपयोग, सूखा और बाढ़ सहनशील किस्मों की खेती और क्षेत्र-विशिष्ट खेती इन प्रयासों में शामिल है। इसके साथ ही चावल की खेती में 'ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग' तकनीक से मीथेन उत्सर्जन 40 से 50% तक कम किया जा सकता है और ड्राई डायरेक्ट-सीडिंग से यह 70 से 75% तक घट सकता है। कार्बन सिंक के रूप में मिट्टी में कार्बन जमा करने से भी दीर्घकालिक लाभ मिलते हैं।