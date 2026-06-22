राजस्थान ATS और मिलिट्री इंटेलिजेंस का बड़ा ऑपरेशन, जयपुर से जैश की महिला गिरफ्तार, सवाई माधोपुर से जुड़े हैं तार!

राजस्थान एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने जयपुर में जाल बिछाकर जैश-ए-मोहम्मद (JeM) की एक महिला स्लीपर सेल को दबोच लिया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस (MI) की सूचना पर पकड़ी गई महिला बबीता धाकड़ उर्फ 'खदीजा' राजस्थान की ही मूल निवासी है। प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार बबीता, लंबे समय से देश विरोधी नेटवर्क के लिए काम कर रही थी। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह गिरफ्तारी राजस्थान में आतंकवाद के बदलते स्वरूप और महिलाओं को निशाना बनाने की पाकिस्तानी साजिश का एक बड़ा प्रमाण है। आरोपी महिला सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए सीधे सीमा पार बैठे आकाओं के निर्देश ले रही थी।