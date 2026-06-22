Sachin Pilot : जोधपुर में 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, सचिन पायलट ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- उच्चस्तरीय जांच हो

डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के प्रिंसिपल डॉ फतेह सिंह जोधा ने कहाकि पाओटा अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं की सेहत पर नज़र रखी जा रही है। ये ऑपरेशन शनिवार को किए गए थे। उस दिन उनका तापमान भी काफी ज़्यादा था। इसके बावजूद, 2 गर्भवती महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनमे से एक को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हुई और दूसरी को ऑपरेशन के दौरान थोड़ी ब्लीडिंग हुई। सीनियर डॉक्टरों और माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने सैंपल लिए हैं। उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अब तक, यहां मौजूद सभी मरीज़ स्थिर हैं। हमने सभी के सैंपल भेजे और एंटीबायोटिक दी जा रही है। जिन दो मरीज़ों को दिक्कतें थीं, उन्हें हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया है और उन पर कड़ी नज़र रख रहे हैं।