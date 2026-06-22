राजस्थान में इस बार एक महीने देरी से दक्षिण पश्चिमी मानसून की एंट्री! मुंबई से भी 300 किमी दूर अटका

आइएमडी के अनुसार आइएमडी ने इस वर्ष राजस्थान में मानसून की एंट्री में देरी और कम बारिश की आशंका लेकर अल-नीनो इफेक्ट को जिम्मेदार बताया है। अल-नीनो के प्रभाव से अगले एक पखवाड़े में प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे रहने काि पूर्वानुमान है। आइएमडी के अनुसार इस साल जून के आगामी दिनों में अल नीनो की तटस्थ स्थिति बन रही हैं। जुलाई माह में भी अल-नीनो मजबूत बने रहने पर दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता कम रहने और कम बारिश होने की आशंका है।