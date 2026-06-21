Rajasthan Pre-monsoon : राजस्थान में प्री-मानसून ने पकड़ी रफ्तार, तीन दिन तक आंधी-बारिश का अलर्ट

तूफानी हवाओं के चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आईं। छावनी-गुमानपुरा रोड पर एक विशालकाय पेड़ गिरने से मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और दोनों ओर लंबा जाम लग गया। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पेड़ की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल और सड़क किनारे चाय की थड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 1 डिग्री गिरकर 36.1 व न्यूनतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कोटा में 6.0 एमएम बारिश दर्ज की गई।