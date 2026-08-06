जयपुर में धरने पर बैठे थर्ड ग्रेड के शिक्षकों और सरकार के बीच हुई वार्ता, 31 दिसंबर तक बनेगी पॉलिसी, जानें कब से होंगे ट्रांसफर?

धरने पर बैठे शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने प्रिंसिपल, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादले कर दिए, लेकिन केवल ग्रेड थर्ड शिक्षकों के मामले में लगातार देरी की जा रही है। उनका कहना है कि अगर दूसरे कैडर के शिक्षकों के ट्रांसफर हो सकते हैं तो फिर उनके साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इसी वजह से शिक्षक लंबे समय से अलग तबादला नीति लागू करने और तुरंत ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं।