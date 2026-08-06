राजस्थान यूनिवर्सिटी में हंगामा: छात्रसंघ चुनाव को लेकर ABVP ने सरकार को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी, 36+ कार्यकर्ता हिरासत में

राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार आंदोलन हो रहे हैं। इससे पहले NSUI भी चुनाव बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुकी है। वहीं, निर्दलीय छात्र नेता भी अलग-अलग स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। छात्र नेता शुभम रेवाड़ का आमरण अनशन भी इसी मुद्दे को लेकर प्रदेशभर में चर्चा में चल रहा था। ABVP के प्रदर्शन के बाद RLP के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। गौरतलब है कि पिछले तीन साल से राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगी हुई है। वहीं छात्रों का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव उनका अधिकार है और अपनी इसी मांग को लेकर प्रदेशभर में छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं।