भैराणाधाम आंदोलन के 113वें दिन बड़ा फैसला: रीको क्षेत्र के लिए अब बनेगी नई योजना, जानिए समझौते में और क्या तय हुआ?

समझौते के संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर युगांतर शर्मा ने बताया कि रीको क्षेत्र के लिए अब एक नवीन प्रस्तावित योजना तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भैराणाधाम स्थित ऐतिहासिक अजमल दासजी की गुफा, दादू खोल, पारंपरिक परिक्रमा मार्ग तथा निजी खातेदारी भूमि से सटे हुए भूखंडों को 'हरित वन' के रूप में पूरी तरह विकसित करने का प्रस्ताव है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वर्षा जल संरक्षण योजना को भी इस प्रोजेक्ट में विशेष रूप से शामिल किया जाएगा।