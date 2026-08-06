Patrika Impact: राजस्थान में कंबोडिया-म्यांमार साइबर फ्रॉड नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, तीन और सदस्य गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि कंबोडिया में संचालित चीनी माफिया के साइबर फ्रॉड कॉल सेंटरों के जरिए कई देशों के लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता था। विदेश भेजे गए भारतीय युवकों से भी इन्हीं साइबर फ्रॉड सेंटरों में काम कराया जाता था। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा विदेश भेजे गए युवकों को किस तरह साइबर स्लेवरी में धकेला गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच लगातार जारी है और पूछताछ के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।