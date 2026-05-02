भैराणा धाम बचाने की जंग: औद्योगिक क्षेत्र के विरोध में साधु-संतों का अग्नि तप, सरकार को दी जिंदा समाधि की चेतावनी

जयपुर। बिचून क्षेत्र में स्थित 500 साल पुराने धार्मिक स्थल 'भैराणा धाम' के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहां रीको द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को लेकर स्थानीय लोगों और साधु-संतों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पर्यावरण संरक्षण और आस्था की रक्षा के लिए राजस्थान के ‘ट्री मैन’ के नाम से प्रसिद्ध समाजसेवी अमर भहड़ा ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध का आलम यह है कि दादू पंथी संत पिछले कई दिनों से अग्नि तप और अनशन पर बैठे हैं, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।