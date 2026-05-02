राजस्थान में एक साथ बजने लगे करोड़ों मोबाइल, ‘Extremely Severe Alert’ से मचा हड़कंप, जानें इस सीक्रेट मैसेज का सच

तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल एक ट्रायल (Trial Run) था। राजस्थान में इस अलर्ट का बड़े स्तर पर सफल होना यह दर्शाता है कि हमारा सिस्टम किसी भी आपात स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आपके पास यह मैसेज नहीं आया, तो इसका मतलब है कि या तो आपका फोन बहुत पुराना है या आपके फोन की 'इमरजेंसी अलर्ट' सेटिंग्स ऑफ हैं।