SOG का बड़ा खुलासा: चूरू की यूनिवर्सिटी से लेक्चरर ने बनवाई थी फर्जी मार्कशीट, अब शक के घेरे में कई और टीचर

एडीजी (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक/व्याख्याता कृषि विज्ञान (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 आयोजित हुई थी। एसओजी को इस प्रतियोगी परीक्षा में फर्जीवाड़े से सरकारी नौकरी हासिल करने की शिकायत मिली थी। इसके बाद एसओजी ने मार्च में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि आरोपी अशोक कुमार ने कृषि विज्ञान भर्ती-2022 के आवेदन के समय निर्धारित योग्यता नहीं होते हुए भी आवेदन किया था। लेकिन, फर्जी डिग्री के दम पर उसने नौकरी ​हासिल की ली थी।