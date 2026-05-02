IMD Alert 2 May: सुबह-सुबह आ गया अलर्ट, अगले दो घंटे में कई जिलों में तेज आंधी-बारिश से भीगेगा राजस्थान

वहीं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, कोटपूतली—बहरोड, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने यह चेतावनी आज सुबह साढे आठ बजे जारी की है। इसका असर तीन घंटे तक रहेगा।

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने को कहा गया है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की गई है।