राजस्थान पुलिस का बड़ा प्लान: हाईवे पर अब तुरंत मिलेगी मदद, गोल्डन ऑवर में जान बचाने की मेगा तैयारी

अक्सर गंभीर हादसों में लोग वाहन के भीतर ही फंस जाते हैं। इन रेस्क्यू वाहनों में हाइड्रोलिक कटर, रोड कटिंग टूल्स, जैक और हाई पावर लाइट जैसे आधुनिक उपकरण होंगे, जिनकी मदद से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। हाईवे पर कई दुर्घटनाओं में पीड़ितों की वाहनों में फंसे होने से दर्दनाक मौत होने के कई मामले सामने आए हैं। बीते दो दिन पूर्व दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर आग लगने से कार में फंसे सभी लोगों की मौत हो गई। वक्त रहते पीड़ितों को कार से बाहर निकाले जाने के इंतजाम होते तो जनहानि को कम किया जा सकता था।