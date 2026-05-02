Good News: जयपुर-उदयपुर वंदेभारत फिर दौड़ेगी, जोधपुर को भी एक और इंटरसिटी ट्रेन की सौगात

सितंबर 2023 में उदयपुर से जयपुर के बीच शुरू हुई वंदेभारत ट्रेन का संचालन फरवरी में रेलवे ने बंद कर दिया था। इसकी वजह कम यात्रीभार बताई गई थी। इसके बाद ट्रेन को उदयपुर से साबरमती के बीच संचालित किया गया, जो वर्तमान में जारी है। अब इसे फिर से जयपुर तक बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। रेलवे इस पर मंथन कर रहा है कि ट्रेन को जयपुर–उदयपुर होते हुए साबरमती तक चलाया जाए, जिससे यात्रीभार की कमी दूर हो सके। जल्द ही इसका संचालन शुरू होने की उम्मीद है।